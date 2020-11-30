منسقة الدكاترة الباحثين المعطلين عن العمل تؤكد تعرضها للاعتداء و4 دكاترة محتجين للعنف الشديد من قبل قوات الأمن أمام وزارة التعليم العالي

وات -

قالت منسقة الدكاترة الباحثين المعطلين عن العمل عن جامعات تونس الكبرى سيرين السعيدي، في تصريح (لوات) الاثنين، ان الدكاترة المعطلين عن العمل المعتصمين بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعرضوا لاعتداء بالعنف الشديد من قبل عناصر من الأمن وتم اطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، خلال تنفيذهم لوقفة احتجاجية أمام الوزارة لتجديد التمسك بمطالبهم.وأضافت السعيدي، في ذات السياق، ان ان قوات الامن قاموا بالاعتداء على الدكاترة المحتجين، دون اي موجب يذكر، وبتعلة تسببهم في تعطيل سير العمل العادي امام وداخل مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدة ان الاعتداء الأمني تسبب لها في كسر على مستوى الكتف، وطال اربعة من المحتجين، من بينهم حامل لإعاقة، وتم نقلهم للعلاج حاليا بإحدى المستشفيات بالعاصمة.يشار الى ان الاساتذة المعطلين عن العمل المعتصمين ببهو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قد قاموا الأسبوع المنقضي بتنفيذ ما أسموه ب "أسبوع غضب" بالتوازي مع الاعتصام المفتوح بمقر الوزارة منذ 29 جوان الماضي، لتجديد المطالبة بالانتداب في الوظيفة العمومية، ودفع الجهات الرسمية نحو التسريع باتخاذ قرارات "جريئة واستثنائية" لإيجاد حل يرضي جميع الأطراف، دون الظفر بأي تفاعل ايجابي من قبل السلط المعنية مع مطلب الدكاترة العاطلين عن العمل.