تونس تفوز بجائزتين في المسابقة العالمية لجودة زيت الزيتون البكر الممتاز

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فازت تونس بجائزتين في المسابقة العالمية لجودة زيت الزيتون البكر الممتاز التي نظمها المجلس الدولي للزيتون "ماريو سوليناس 2020"".وقد أقيم حفل توزيع الجوائز يوم الخميس المنقضي، عن بعد، في إطار الاحتفالات بالذكرى الأولى لإعلان منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" عن اليوم العالمي لشجرة الزيتون، وفق موقع المجلس الدولي للزيتون.وتهدف هذه المسابقة إلى اختيار زيوت الزيتون البكر الممتازة ذات الخصائص الحسية الأفضل.وقد تم في هذه الدورة اعتماد تصنيفات زيت الزيتون وفق 5 فئات وهي نكهة قوية وفاكهة خضراء ومتوسطة وحساسة، والفاكهة الناضجة وزيت الزيتون البكر الممتاز.وحازت على الجائزة الثانية معصرة بشير الجراية بماطر ببنزرت (صنف فاكهة ناضجة) فيما نالت "أوليفكو" الجائزة الثالثة (صنف فاكهة ناضجة).علما انه من بين المرشحين النهائيين الشركة العامة للصناعات الغذائية بسوسة وضيعة "فندري بصفاقس".