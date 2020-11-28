نابل: سقوط نخلة يتسبب في أضرار مادية وإصابة مواطن

وات - جد صباح اليوم السبت حادث بالطريق السياحية بمدينة نابل (على مقربة من محكمة التعقيب)، تمثل في سقوط نخلة كبيرة على سيارتين، بسبب قوة الرياح التى تشهدها المنطقة حاليا، وهو ما تسبب في أضرار مادية وإصابة مواطن كان داخل سيارته، وفق المدير الجهوي للحماية المدنية لطفي بن علية واوضح بن علية في تصريح لصحفية (وات) أن أعوان الحماية المدنية بنابل، تولوا رفع النخلة ونقل المواطن الذي أصيب على مستوى الرقبة الى المستشفى لتلقي الاسعافات اللازمة .
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أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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