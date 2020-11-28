نابل: سقوط نخلة يتسبب في أضرار مادية وإصابة مواطن

وات -

جد صباح اليوم السبت حادث بالطريق السياحية بمدينة نابل (على مقربة من محكمة التعقيب)، تمثل في سقوط نخلة كبيرة على سيارتين، بسبب قوة الرياح التى تشهدها المنطقة حاليا، وهو ما تسبب في أضرار مادية وإصابة مواطن كان داخل سيارته، وفق المدير الجهوي للحماية المدنية لطفي بن علية واوضح بن علية في تصريح لصحفية (وات) أن أعوان الحماية المدنية بنابل، تولوا رفع النخلة ونقل المواطن الذي أصيب على مستوى الرقبة الى المستشفى لتلقي الاسعافات اللازمة .