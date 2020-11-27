وزارة التربية: تسجيل وفاة جديدة و 65 حالة إصابة بكورونا في الوسط المدرسي

وات -

أعلنت وزارة التربية، الجمعة، عن تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الوفيات الجملية في الوسط المدرسي إلى 26 حالة وفاة، وذلك منذ منتصف سبتمبر الماضي وإلى حدود أول أمس الاربعاء.وأضافت الوزارة في بلاغ لها حول الوضع الصحي نشرته مساء اليوم الجمعة، أن عدد الإصابات بالفيروس التاجي المرصودة بالوسط المدرسي ارتفع بعد تسجيل 65 حالة إصابة جديدة ليبلغ 3194 حالة إصابة، وفق آخر المعطيات المحينة.وبلغت نسبة شفاء المصابين بكوفيد ـ19 في الوسط المدرسي 6ر71 بالمائة، أي ما يعادل مجموع 2287 حالة شفاء، وذلك خلال الفترة المتراوحة من 15 سبتمبر 2020 و24 نوفمبر الجاري.وسجل أكبر عدد من الإصابات في الوسط المدرسي في صفوف المدرسين بـ 1473 إصابة، شفي منهم 1032 مصابا، يليهم التلاميذ بـ 1342 إصابة، شفي منهم 999 .