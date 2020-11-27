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تأجيل النظر في قضيّة الشهيد شكري بلعيد إلى يوم 29 جانفي 2021

Publié le Vendredi 27 Novembre 2020 - 14:19 قراءة: 0 د, 33 ث
وات - قرّرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الجمعة، تأجيل النظر في قضيّة الشهيد شكري بلعيد، إلى يوم 29 جانفي 2021، وفق ما أكّده الناطق الرسمي باسم المحكمة، محسن الدالي.

وأوضح الدالي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للانباء، أنّه تمّ تأخير القضيّة، لاستكمال تركيبة الدائرة الجنائيّة المختصة.


وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، قرّرت في 29 جوان الماضي، تأخير النظر في قضية شكري بلعيد، إلى اليوم الجمعة، 27 نوفمبر، لتنفيذ الأحكام التحضيرية.

يذكر أنّه تمّ اغتيال الناشط السياسي والأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد، شكري بلعيد، يوم 6 فيفري 2013، أمام منزله بجهة المنزه (ولاية أريانة) بواسطة طلقات نارية.

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