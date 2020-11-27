ولاية تونس: تسجيل حالتي وفاة 40 اصابة جديدة بفيروس "كورونا"

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سجلت ولاية تونس خلال ال24 ساعة الماضية، حالتي وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد لشخصين يبلغان من العمر 72 و82 سنة، ليصبح العدد الجملي للوفايات 433 حالة وفاة منذ فتح الحدود فى 27 جوان المنقضي، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للصحة بولاية تونس طارق بن ناصر (وات) واضاف بن ناصر انه تم ايضا تسجيل 40 اصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع العدد الجملي للاصابات الى 4196 حالة مؤكدة منذ فتح الحدود.واشار الى وجود 359 حالة من مجموع 4196 حالة مؤكدة مصابة بالفيروس مقيمة بالمستشفيات العمومية (206 حالات) والمصحات الخاصة(153 حالة)، مقابل تسجيل 423 حالة من مجموع 2047 حالة مؤكدة بالفيروس بالمستشفيات خلال شهر اكتوبر المنقضي.ولاحظ ان عدد الوفايات وعدد الأشخاص بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة شهد "انخفاضا نسبيا"، مقارنة بالفترات السابقة، مشددا على ضرورة وعي المواطن والتزامه بالبروتوكول الصحي بارتداد الكمامات واحترام مبدأ التباعد الجسدي والغسل المتكرر لليدين للحد من انتشار الفيروس، بالإضافة إلى تجنب الازدحام ومختلف التجمعات التي من شأنها ان تتسبب في تطور الوضع الوبائي في البلاد.