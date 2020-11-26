وزارة التربية: ارتفاع عدد الوفيات والإصابات بكوفيد-19 بالوسط المدرسي

وات -

ذكرت وزارة التربية، الخميس، أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الوفيات الجملية في الوسط المدرسي إلى 25 حالة وفاة، وذلك منذ منتصف سبتمبر الماضي وإلى حدود أمس الاربعاء.وأضافت الوزارة في بلاغ لها حول الوضع الصحي نشرته مساء الخميس، أن عدد الإصابات بالفيروس التاجي المرصودة بالوسط المدرسي ارتفع وبلغ 3129 حالة اصابة، وفق آخر المعطيات المحينة.وبلغت نسبة شفاء المصابين بكوفيد ـ19 في الوسط المدرسي 7ر71 بالمائة، أي ما يعادل مجموع 2243 متعاف، وذلك خلال الفترة المتراوحة من 15 سبتمبر 2020 و24 نوفمبر الجاري.وسجل أكبر عدد من الإصابات في الوسط المدرسي في صفوف المدرسين بـ 1441 إصابة، شفي منهم 1013 مصابا، يليهم التلاميذ بـ 1318 إصابة، شفي منهم 986 .