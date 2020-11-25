وزير السياحة: ضرورة العمل على المدى القصير لحماية قطاع السياحة من الانهيار والحفاظ على أكبر عدد ممكن من المؤسسات السياحية

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قال وزير السياحة والصناعات التقليدية الحبيب عمار "في الوقت الحالي ، أولويتنا هي ضرورة العمل على المدى القصير لحماية قطاع السياحة من الانهيار والحفاظ على أكبر عدد ممكن من المؤسسات السياحية" مذكرا بالاضرار الجسيمة التي تعرض اليها هذا القطاع الذي يشكل دعامة للاقتصاد الوطني بسبب انتشار وباء كوفيد -19.وأعلن الوزير خلال ندوة حول "السياحة في زمن الواقع الطبيعي الجديد: تحول أو قطيعة" الملتئمة اليوم الأربعاء بمناسبة الدورة الرابعة من" ندوة تونس للضيافة "، أن نسبة الوافدين على تونس تراجعت إلى المرتبة العاشرة سنة 2020 بنسبة 78 بالمائة وأضاف أن إيرادات السياحة وعدد الليالي السياحية تراجعت بنسبة 62 بالمائة و 80 بالمائة على التوالي.وأشار الوزير إلى أن قطاع السياحة تأثر بعد الموجة الأولى من الوباء ، مسجلا تراجعا في الإيرادات ، خلال موسم الذروة (من جويلية إلى سبتمبر 2020) ، بنسبة 71 بالمائة وبالمثل ، انخفض عدد دخول السياح والإقامة الليلية بنسبة 88 بالمائة و 83 بالمائة على التوالي خلال نفس الفترة.وقال عمار"يمكن لقطاع السياحة استئناف نشاطه اعتبارًا من صيف 2021 إذا وصلت اللقاحات المضادة " ، مشيرًا إلى أن منظمة السياحة العالمية تتوقع انتعاشًا في النشاط السياحي في 2 إلى 4 سنوات.وتابع "إن الحكومة التونسية اتخذت مؤخرا إجراءات للحفاظ على قطاع السياحة".ولفت الوزير كذلك إلى أن السياحة الداخلية ستكون الأولوية خلال الفترة المقبلة ، مضيفًا أنه على المستوى الهيكلي ، سيتم مزيد الاهتمام بالسياحة الساحلية لتنويع المنتجات السياحية وتحسين جاذبية تونس.من جهتها ، قالت رئيسة الجامعة التونسية للنزل درة ميلاد ، إن قطاع النزل ، وهو أقل قطاعات الاقتصاد التونسي حماية ، تضرر بشدة من وباء كوفيد - 19 مع انخفاض بنسبة 85 بالمائة في عدد السياح الأوروبيين ، في نهاية أكتوبر 2020 وانخفاض بنسبة 80 بالمائة في عدد الإقامات الليلية.ودعت إلى تنفيذ الإجراءات التي اقرتها الحكومة مؤخرًا لصالح قطاع السياحة.وتم تنظيم "ندوة الضيافة التونسية" يومي 24 و 25 نوفمبر 2020 ، وهو حدث مستوحى من التجربة الألمانية لجامعة هايلبرون ، والهدف منه ارساء مساحة للالتقاء والمشاركة بين مختلف الجهات الفاعلة في قطاع السياحة .ويستهدف هذا اللقاء ممثلي القطاعين العام والخاص لقطاعات الفنادق والمطاعم والسياحة وكذلك المعلمين والباحثين والطلاب بهدف احداث حوار وبدء عملية تفكير من شأنها أن تساهم في تحسين قطاع السياحة التونسي.