عدد الاصابات بفيروس كورونا المستجد المرصودة في الوسط المدرسي يرتفع الى 2995 إصابة الى حدود يوم 23 نوفمبر

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ارتفع عدد الاصابات بفيروس كورونا المستجد المرصودة في الوسط المدرسي الى 2995 إصابة الى حدود يوم 23 نوفمبر الجاري، وفق المعطيات المحينة التي نشرتها وزارة التربية مساء الثلاثاء.وبلغت نسبة شفاء المصابين بكوفيد 19 في الوسط المدرسي 4ر72 بالمائة أي مايعادل مجموع 2168 من المتماثلين للشفاء وذلك خلال الفترة المتراوحة من 15 سبتمبر 2020 الى حدود 23 نوفمبر الجاري.وبلغ عدد الوفايات في الوسط المدرسي جراء الاصابة بهذا الوباء 22 حالة وفاة خلال نفس الفترة.وسجل اكبر عدد من الاصابات في الوسط المدرسي في صفوف المدرسين ب 1384 اصابة شفي منهم 978 مصابا يليهم التلاميذ ب 1257 اصابة شفي منها 955 اصابة.