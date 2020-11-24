وزير النقل: مساهمة ميزانية الدولة بنسبة 15 بالمائة فقط في المجهود الاستثماري الجملي لقطاع النقل واللوجستيك غير كافية

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كشف وزير النقل واللوجستيك، معز شقشوق، ان مساهمة ميزانية الدولة بنسبة 15 بالمائة فقط في المجهود الاستثماري الجملي للقطاع "غير كافية " وبالتالي فان الميزانية المرصودة للوزارة لا تعبر بشكل شامل عن المجهودات المبذولة من قبل القطاع ككل (عمومي وخاص) وأوضح شقشوق، خلال جلسة استماع، صلب لجنة الفلاحة والامن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة، بالبرلمان انعقدت الثلاثاء، ان معدل الاستثمار الجملي للقطاع يقدر بحوالي 1200 مليون دينار سنويا منها 200 مليون دينار فقط مساهمة ميزانية الدولة.وحسب الوزير، يستوجب تنفيذ المشاريع المبرمجة، توفير تمويلات بمعدل 700 مليون دينار سنويا ضمن ميزانية الدولة حسب التقديرات الاولية لمخطط التنمية 2016-2020 (3500 مليون دينار على امتداد 5 سنوات من اجمالي الاستثمارات التي تمت برمجتها) " وهو من بين اسباب تراكم التأخير في انجاز المشاريع وتراجع مستوى الخدمات مما ينعكس سلبا على الحياة اليومية للمواطنين وعلى الاقتصاد الوطني عموما".وقد اقترحت وزارة النقل ميزانية في حدود 1389مليون دينار غير ان التوازنات العامة لميزانية الدولة لم تسمح سوى برصد 829.5 مليون دينار (زيادة ب100.850 الف دينار مقارنة ب2019 )، من ضمنها نفقات التنمية التي بلغت الاعتمادات المرصودة لفائدتها 203 مليون دينار.ووفق شقشوق فان 72 بالمائة من اعتمادات ميزانية الوزارة موجهة لفائدة منحة الدعم للشركات بمبلغ 600 مليون دينار و24 بالمائة مخصصة للاستثمار بحوالي 197 مليون دينار و"نظرا للضغوطات على ميزانية الدولة لم يتسن رصد اعتمادات اضافية كافية للمشاريع والبرامج الجديدة".