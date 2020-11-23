بطولة المانيا - الياس السخيري هداف مع كولن

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سجل لاعب الوسط الدولي التونسي الياس السخيري هدفا لكنه لم يمنع فريقه كولن من تفادي الخسارة امام ضيفه يونيون برلين 1-2 في المباراة التي اقيمت مساء الاحد لحساب الجولة الثامنة لبطولة المانيا لكرة القدم.ومنح النيجيري تايوو التقدم ليونيون برلين في الدقيقة 27 قبل ان يدرك الياس السخيري التعادل لكولن في الدقيقة 36 غير ان الكلمة الاخيرة عادت للفريق الضيف بفضل هدف ماكس كروز في الدقيقة 73.وهو الهدف الاول للسخيري مع كولن في بطولة هذا الموسم.ويتخبط كولن في اسفل الترتيب برصيد 3 نقاط في المركز قبل الاخير بينما يحتل يونيون برلين المرتبة الخامسة ب15 نقطة.