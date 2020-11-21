الوضع الوبائي بمختلف الولايات: السبت 21 نوفمبر 2020

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قابس: تسجيل حالة وفاة و24 اصابة جديدة بكورونا

صفاقس: تسجيل 05 وفيات و129 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و77 حالة شفاء

جندوبة : ثلاث وفيات جديدة بسبب فيروس "الكورونا" والعدد الجملي يتخطى المائة وفاة

نابل: تسجيل 164 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" بالمؤسسات التربوية منذ بداية السنة الدراسية

نابل: تسجيل 164 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" بالمؤسسات التربوية منذ بداية السنة الدراسية

القصرين: رصد 32 إصابة جديدة بفيروس " كورونا" المستجد وصفر حالة وفاة

الكاف : تسجيل اربع وفيات جديدة و42 إصابة بفيروس كورونا

باجة : تسجيل حالتي وفاة و35 اصابة جديدة بكورونا

المنستير: حالتا وفاة و73 إصابة جديدة بكورونا

مدنين : تسجيل حالة وفاة و36 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الجهة

ذكرمنسّق خلية اليقظة الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بقابس حسين جبران أنه تم ّ أمس تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وان هذه الحالة تتعلق بمواطن أصيل مطماطة الجديدة يبلغ من العمر 60 سنة ومصاب بإمراض مزمنة مبينا بان عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا قد ارتفع بحالة الوفاة الجديدة في ولاية قابس الى 58 حالة.وبين جبرانفي تصريح اليوم لمراسل " وات " أن الإدارة الجهوية للصحة بقابس قد تلقت نتيجة 88 تحليلا أجريت على عينات مشتبه في إصابة أصحابها بفيروس كورونا وأن 24 من هذه التحاليل قد كانت نتائجها إيجابية، مشيرا إلى أن الإصابات الجديدة بفيروس كورونا تتوزع إلى 09 حالات بقابس الجنوبية و05 حالات بقابس المدينة و04 حالات بقابس الغربية و03 حالات بالحامة وحالتين ( 02 ) بغنوش وحالة واحدة ( 01 ) بمارث وأوضح جبران أن العدد الجملي للأشخاص المصابين بفيروس كورونا والذين تجاوزوا مرحلة العدوى وغير الحاملين للأعراض السريرية قد بلغ إلى حد اليوم في ولاية قابس 2376 شخصا من بين 2896 شخصا ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد مضيفا أن العدد الجملي لحالات العدوى النشطة يبلغ بالجهة 519 حالة من بينها 135 حالة بقابس الجنوبية و132 حالة بقابس المدينة و86 حالة بالحامة وو62 حالة بغنوش.سجلت ولاية صفاقس خلال ال24 ساعة الماضية، 05 وفيات بسبب الإصابة بفيروس "كورونا" و129 إصابة جديدة تم اكتشافها على إثر إجراء 462 تحليلا مخبريا، كما سجلت الجهة 77 حالة شفاء جديدة من الوباء.وأفادت الإدارة الجهوية بصفاقس اليوم السبت أن 13 مصابا يقيمون حاليا بقسم العناية المركزة بوحدة "كوفيد إنعاش" بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس و78 مصابا بقسم "كوفيد أكسيجين" بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر و33 مصابا بالمصحات الخاصة.وتشير الإحصائيات إلى أن العدد الجملي للوفيات الناتجة عن الإصابة بوباء "كورونا" بلغ 161 حالة وفاة، وبلغ عدد الحالات الإيجابية المسجلة 5890 حالة، ووصلت حالات الشفاء الى 4636 حالة، كما بلغ عدد التحاليل المنجزة في إطار تقصي الوباء بالجهة 26 ألفا و363 تحليلا.سجّل عدد الوفيات بسبب فيروس "الكورونا" بولاية جندوبة ارتفاعا لافتا وذلك بعد تسجيل يوم امس الجمعة في لائحة المتوفين ثلاثة اشخاص وفق ما ورد بالتقرير اليومي المحيّن للإدارة الجهوية للصحة بجندوبة الصادر صباح اليوم السبت.وارتفع بذلك العدد الإجمالي للمتوفين بسبب هذا الفيروس ومنذ بداية الجائحة الى 108 موزعة بين 39 حالة بجندوبة وجندوبة الشمالية و19 حالة ببوسالم و15 حالة بمعتمدية فرنانة و9 حالات بمعتمدية غار الدماء و8 حالات بمعتمدية عين دراهم و5 حالات بمعتمدية وادي مليز و4 حالات بمعتمدية بلطة بوعوان.فيما بلغ عدد المصابين منذ بداية الجائحة في 12 افريل المنقضي 1544 إصابة أكثر من ثلثيها مسجلة بمعتمديتي جندوبة وجندوبة الشمالية واقلها بمعتمدية وادي مليز التي لم يتجاوز فيها عدد الإصابات الى حدود يوم امس الجمعة 9 إصابات.بالمقابل بلغ عدد العينات المرفوعة بهدف التحليل لغاية يوم أمس الجمعة 5528 عينة.بلغ مجموع الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد بالمؤسسات التربوية بولاية نابل منذ بداية السنة الدراسية وإلى غاية يوم أمس الجمعة، 164 إصابة مؤكدة، وفق ما ذكره مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بنابل عمر السليمي في تصريح ل(وات) وأضاف المصدر ذاته، اليوم السبت، أن الاصابات التي شملت 152 مؤسسة تربوية، سجلت بها حالات إصابة مؤكدة وحالات مخالطة لحالات مؤكدة، توزعت بين 91 إصابة في صفوف التلاميذ و58 إصابة للمربين، إلى جانب تسجيل 15 إصابة بين العملة والإداريين وبين ان نسبة الإصابات المؤكدة المسجلة بالمدارس الابتدائية ناهزت ال50 بالمائة في حين فاقت ال30 بالمائة بالمعاهد الثانوية وتجاوزت ال20 بالمائة بالمدارس الاعدادية وأضاف السليمي أنه تم إخضاع 858 شخصا بالوسط المدرسي للحجر الصحي لمخالطتهم لحالات إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" من بينهم 795 تلميذا و54 مربيا و عملة وإداريين، واشار إلى اقتراح غلق مدرستين ابتدائيتين وقسم بمعهد خاص.بلغ مجموع الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد بالمؤسسات التربوية بولاية نابل منذ بداية السنة الدراسية وإلى غاية يوم أمس الجمعة، 164 إصابة مؤكدة، وفق ما ذكره مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بنابل عمر السليمي في تصريح ل(وات) وأضاف المصدر ذاته، اليوم السبت، أن الاصابات التي شملت 152 مؤسسة تربوية، سجلت بها حالات إصابة مؤكدة وحالات مخالطة لحالات مؤكدة، توزعت بين 91 إصابة في صفوف التلاميذ و58 إصابة للمربين، إلى جانب تسجيل 15 إصابة بين العملة والإداريين وبين ان نسبة الإصابات المؤكدة المسجلة بالمدارس الابتدائية ناهزت ال50 بالمائة في حين فاقت ال30 بالمائة بالمعاهد الثانوية وتجاوزت ال20 بالمائة بالمدارس الاعدادية وأضاف السليمي أنه تم إخضاع 858 شخصا بالوسط المدرسي للحجر الصحي لمخالطتهم لحالات إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" من بينهم 795 تلميذا و54 مربيا و عملة وإداريين، واشار إلى اقتراح غلق مدرستين ابتدائيتين وقسم بمعهد خاص.رصدت المصالح الصحية بولاية القصرين ، مساء أمس الجمعة ، 32 إصابة جديدة بفيروس " كورونا" المستجد عقب صدور نتائج تحاليل 56 عينة تم تحليلها بالمخبر المرجعي بالمستشفى الجهوي بالقصرين (46 عينة كشفت اصابة 28 شخصا) وبالمخبر الخاص بالقصرين المدينة (10 عينات كشفت إصابة 4 أشخاص) ما يرفع مجموع المصابين الحاملين للفيروس بالجهة منذ بدء الجائحة الى حدود اليوم السبت إلى 1917 إصابة وفق المدير الجهوي للصحة عبد الغني الشعباني .وبيّن الشعباني في تصريح صباح اليوم لــ(وات) أن عدد حالات الوفاة جراء هذا الوباء بلغ منذ بدء الموجة الثانية للفيروس إلى غاية اليوم السبت ، 88 حالة وفاة ، مبرزا أنه لم يتم مساء أمس تسجيل أية حالة وفاة .وشدّد بالمناسبة على ضرورة إحترام كافة المواطنين لقواعد حفظ الصحة والإلتزام بحمل الكمامات وتكريس التباعد الجسدي مع ضرورة تقيد الحاملين للفيروس بتراتيب الحجر الصحي الإجباري الى حين مرور عشرة ايام من فترة الحجر الصحي في صورة لم تظهر عليهم أعراض المرض أو 14 يوما في صورة ظهرت عليهم الأعراض .وأكّد الشعباني أن الوضع الصحي بالجهة يتسم حاليا بالخطورة في ظل تنامي وتيرة الاصابات جراء وباء "كورونا".سجّلت الادارة الجهوية للصحة بالكاف أمس أربع حالات وفيات جديدة بفيروس كورونا و 42 إصابة بالعدوى بالفيروس وذلك بعد إجراء 82 تحليلا مخبريا لعيّنات تمّ رفعها بتاريخ 18 نوفمبر الجاري ليبلغ العدد الجملي للوفيات 64 حالة والاصابات 2185 حالة جراء فيروس الكورونا وذلك حسب البلاغ اليومي الذي نشرته الليلة الماضية هذه الادارة حول تطوّر الوضع الوبائي في الجهة وأشارت الادارة في بلاغها الذي نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن عدد حالات التعافي من المرض بلغ 1800 حالة وبلغ عدد المقيمين بالمستشفيات إلى حدّ يوم 20 نوفمبر الجاري 41 وحالة منهم ست حالات في اقسام الانعاش حسب نفس البلاغ في ما لا يزال 385 شخصا في الحجر الصحي وهم يمثلون حصيلة الاصابات المؤكدة بالفيروس خلال العشرة الايام الاخيرة منذ تاريخ نشر البلاغ.سجّلت أمس الجمعة في الجهة حالتي وفاة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا حيث توفّي رجل من مجاز الباب عمره 77 سنة بالمستشفي الجهوى بمجاز الباب والاخري ورجل من معتمدية بوسالم توفي بمصحة خاصة بمدينة باجة لترتفع حصيلة ضحايا الفيروس بالجهة الى 52 ضحية وسجّلت امس ايضا 35 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد منها 24 حالة بمدينة باجة و3 حالات لكل من نفزة ومجاز الباب واربعة حالات بتستور وحالة واحدة بتبرسق وقد وصلت الحالات الايجابية المسجلة منذ بداية الجائحة الى 1979 حالة ووصلت عدد حالات الشفاء الى 1324 حالة .سجّلت ولاية المنستير حالتي وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع مجموع الوفيات إلى 126 وفاة، و73 إصابة جديدة لتبلغ جملة الإصابات 5092 إصابة حسب آخر حصيلة محيّنة الجمعة 20 نوفمبر الجاري على الساعة الثامنة مساء وفق ما ذكره اليوم لـت(وات ) المدير الجهوي للصحة بالمنستير حمودة الببة.وشملت الإصابات 12 معتمدية وتوزعت كالتالي: 15 إصابة بالساحلين، و13 إصابة بطبلبة، و11 إصابة بالمكنين، و9 إصابات بالمنستير، و6 إصابات بجمال، و4 إصابات بزرمدين، و4 إصابات بالبقالطة، و3 إصابات بقصر هلال، و3 إصابات بقصيبة المديوني، وإصابتين ببنبلة، وإصابة واحدة بالوردانين، وإصابة واحدة ببني حسان، وإصابة واحدة غير محدّدة.وارتفع مجموع حالات التعافي من فيروس كورونا المستجد إلى 3644 حالة بعد تماثل 23 حالة للشفاء.وبلغ جملة الذين أكملوا فترة الحجر الصحي الذاتي وفترة الحجر الصحي الاجباري 27 ألفا و608 أشخاص في حين يواصل 3125 شخصا قضاء مدّة الحجر الصحي الذاتي، و87 شخصا فترة الحجر الصحي الاجباري حسب حمودة الببة.سجّلت ولاية مدنين أمس حالة وفاة سبعيني مصاب بفيروس كورونا اقام بالمستشفى ليرتفع بذلك عدد الوفايات الناجمة عن فيروس كورونا الى 53 حالة وفق مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بمدنين زيد العنز.كما سجلت الجهة 36 اصابة جديدة بفيروس كورونا وردت نتائجها ليلة امس من بين 342 عينة منها حالة وافدة لليبي تم ايواؤه حاليا بالمستشفى و35 إصابة محلّية منها اطار تربوي به ترتفع اصابات قطاع التربية من الاطارات الى 31 اصابة فيما ترتفع جملة الاصابات منذ ظهور الجائحة الى 1364 اصابة.اما جغرافيا فتتوزع الاصابات حسب المعتمديات بين 9 اصابات بمدنين الشمالية و7 اصابات بجربة حومة السوق و5 اصابات ببن قردان و4 اصابات بجرجيس و3 بكل من مدنين الجنوبية وميدون واصابتين اثنين بسيدي مخلوف واصابة واحدة بكل من اجيم وبني خداش.وشفي 39 مصاب من فيروس كورونا منهم 14 بجربة حومة السوق و7 بجرجيس و5 بكل من مدنين الشمالية والجنوبية وسيدي مخلوف وحالتي شفاء بميدون وحالة شفاء ببن قردان.