نفاد الدفعة الثانية من جرعات تلاقيح النزلة الموسمية في ظرف يومين (نوفل عميرة)

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قال الكاتب العام للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، نوفل عميرة، إنه تم توزيع أغلب كميات الدفعة الثانية من تلاقيح النزلة الموسمية التي نفدت في ظرف يومين نتيجة ارتفاع الطلب عليها من قبل المواطنين.وأكد عميرة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن أغلب كميات الدفعة الأخيرة من هذه التلاقيح والبالغة 170 ألف جرعة، تم استهلاكها في ظرف وجيز منذ أن شرعت الصيدليات الخاصة في توزيعها على المواطنين، يوم الأربعاء الماضي 18 نوفمبر الجاري.وأرجع عميرة تزايد الطلب على التلاقيح بسبب ارتفاع حاجيات المواطنين من التلاقيح بنحو 700 ألف، في حين لم يتم توزيع سوى 170 ألف خلال الدفعة الثانية (18 نوفمبر الجاري)، و100 ألف جرعة تلقيح فقط في الدفعة الأولى بداية أكتوبر الماضي.وقال الكاتب العام للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة إنه لن يتم توريد جرعات إضافية من هذه التلاقيح في الفترة القادمة.