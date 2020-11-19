وزارة التربية: تسجيل 2063 حالة شفاء من فيروس كورونا بالوسط المدرسي من إجمالي 2687 حالة إصابة

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بلغ عدد حالات الشفاء من الإصابة بكوفيد ـ19 بالوسط المدرسي، 2063 حالة شفاء، أي بنسبة 76.8 بالمائة، من إجمالي 2687 حالة اصابة مسجلة إلى غاية 18 نوفمبر الجاري، وفق آخر تحيين للوضع الصحي بالوسط المدرسي لوزارة التربية.وتتوزع حالات الشفاء، بحسب ما نشرته وزاة التربية، مساء الخميس، على صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك"، بين 912 حالة في صفوف التلاميذ، و929 حالة في صفوف المدرسين، و173 حالة في صفوف إطار الإاشراف الإداري والبيداغوجي، والإداريين، والقيمين العامين، والقيمين والمرشدين التطبيقيين، و49 حالة شفاء في صفوف العملة.أمّا الإصابات بفيروس كورونا المسجلة منذ 15 سبتمبر 2020 بالوسط المدرسي، فتتوزّع بين 1262 إصابة في صفوف المدرسين، و1108 إصابة في صفوف التلاميذ، و 253 اصابة بين إطارات الإشراف الإداري والبيداغوجي، والإداريين، والقيمين العامين، والقيمين والمرشدين التطبيقيين، إضافة إلى 64 إصابة في صفوف العملة.