نابل: حلّ اشكاليات إتمام المنطقة الصناعيّة سيدي التومي ببني خلاد قبل موفى السنة الجارية (ر.م.ع الوكالة العقارية الصناعية)

وات -

أفاد الرئيس المدير العام للوكالة العقارية الصناعية، سهيل شعور، اليوم الخميس، في نابل أن كل الاشكاليات التي تعترض اتمام انجاز المنطقة الصناعية سيدي التومي ببني خلاد ستحل قبل موفى هذه السنة، متوقّعا ان تساهم هذه المنطقة الصناعية في خلق نحو 10 آلاف موطن شغل جديد.وأشار شعور، في تصريح لـ"وات"، على هامش جلسة العمل التي انتظمت اليوم بمقر الولاية وخصصت لمتابعة تقدم انجاز المنطقة الصناعية ولتذليل الصعوبات التي تحول دون اتمام مختلف مكوناتها، الى أن مختلف المصالح الجهوية والمحلية التي شاركت في اعمال الجلسة التزمت بجملة من التعهدات التي ستساهم في التسريع في انجاز هذا المشروع الهام.وقال "يمكن القول بان الجلسة كانت ناجحة" بعد التوصل الى حلول بالنسبة لاشكاليات الطريق والربط بالشبكات والخروج باتفاق، وبعد الاتفاق على رفع ملف الطريق المؤدية الى المنطقة الصناعية الى وزراتي التجهيز والمالية ليدرج بميزانية الدولة لسنة 2021 خاصة بعد اتمام الدراسات والتي قدرت اعتماداته بـ5 ملايين دينارـ على ان يتم، ربحا للوقت، استغلال الفترة الزمنية لادراج المشروع بالميزانية لاطلاق طلبات العروض.اما بخصوص ربط المنطقة الصناعية بالغاز الطبيعي، أبرز رئيس مدير عام للوكالة العقارية الصناعية أن مصالح الشركة الجهوية للكهرباء والغاز تعهدت بان تنجز قبل موفى هذه السنة.وتابع ان مصالح الوكالة تقدمت خطوات كبيرة في اجراءات توسيع المنطقة الصناعية الى 14 هك اضافية استجابة لرغبة مستمثر ياباني كان عبر عن نيّته انجاز وحدات صناعية بالمنطقة.ولاحظ ان الوكالة تعمل على تلبية تزايد الطلبات على المناطق الصناعية المهيأة، خاصة ببرمجة انجاز 3 مناطق صناعية بولاية نابل بكل من تاكلسة ومنزل تميم بالاضافة الى توسيع المنطقة الصناعية بقرمبالية في اطار المخطط الاستثماري 2021/2025 .وشدّد، من جهة أخرى، على أن وكالة التهيئة الصناعية تتوجّه الى بعث مناطق صناعية مندمجة تشمل اللوجستي والصناعي على "غرار المدن الصناعية" بتوفير كل الضروريات من نقل، ومحاضن مؤسسات، ومقاسم للباعثين الشبان خاصة الناشطين في المجال التكنولوجي والخدمات بالاضافة الى كل مستلزمات السلامة والتأمين.وجدير بالاشارة بان اشغال تهيئة المنطقة الصناعية سيدي التومي ببني خلاد، التي تمسح 21 هكتارا، قد انجزت بنسبة 100 بالمائة بما فيها شبكة التنوير العمومي وشبكات تصريف مياه الامطار والمياه الصناعية وهي في انتظار انطلاق مشروع مشروع الطريق المؤدية الى مدخل المنطقة الصناعية والربط بشبكة الغاز الطبيعي، فضلا عن برمجة توسعة بـ14 هكتارا هي في مرحلة المصادقة على تغيير صبغة ارض المشروع الى صناعية.وقد وقعت بعد المصادقة على إسناد 17 مقسم من مجموع 52 على ان تتولى اللجان المختصة النظر والمصادقة على طلبات الاستغلال.اما بالنسبة للمشاريع المبرمجة في مجال تهيئة المناطق الصناعية بولاية نابل فتشمل تهيئة منطقة صناعية بتاكلسة على مساحة 2 هك يمكن ان تتوسع الى 12 هكتارا بعد اتمام الاجراءات الادارية لمقترح التوسعة ب10 هكتارات، وتهيئة منطقة صناعية بمنطقة الملاعبي من معتمدية منزل تميم على مساحة 55 هكتارا، بالاضافة الى توسعة المنطقة الصناعية بقرنبالية ببوزكري على مساحة 38 هكتارا وهي حاليا في مرحلة الدراسات.