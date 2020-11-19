الكاف تحيي الذكرى 62 على وفاة الفنانة صليحة

وات -

تنظم المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالكاف يوم 26 نوفمبر الحالي بدار الثقافة صليحة بمنطقة نبر، يوما موسيقيا بعنوان "تونس تغني صليحة"، تحت شعار "المحافظة على الخصوصية والانفتاح على التجارب الفنية".ويتزامن هذا اليوم الموسيقي مع الذكرى 62 لوفاة الفنانة صليحة (1914-1958) التي تنحدر من جهة الكاف.وبرمج المنظمون قراءات موسيقية مستحدثة لموروث الفنانة صليحة مع المحافظة على خصوصيته وهي مسابقة مفتوحة لكل الفرق الموسيقية على ان تقدّم أغنيتين على الأقل للفنانة صليحة.وتقوم المسابقة على مدى التوفق في اثراء الأغاني المقدمة باضافات ابداعية مبتكرة من توزيع و توظيف الآلات الموسيقية و توظيف تقنيات الأداء الصوتي الفردي والجماعي مع المحافظة على الخصوصية الفنية لأغاني صليحة من حيث اللهجة و المقام و الروح الفنية.وتم رصد جائزتين للمتوجين، مقدار الأولى 5 آلاف دينار والثانية 3 آلاف دينار.وتنتظم أيضا مسابقة شعرية على أن يكون النصّ جديدا و مستلهما من غناء وبيئة صليحة وقابلا للتلحين وترصد لأحسن مشاركة جائزة مالية قيمتها 500 دينار مع امكانية دعمه من خلال تلحينه وترويجه.والأطفال نصيبهم من هذا اليوم الاحتفالي، إذ سيحظون بمسابقة في الغناء الفردي لأغاني صليحة.ويمكن للمشاركين أداء أغاني صليحة دون مصاحبة أيّة آلة موسيقيّة وترصد للغرض جائزة لأحسن صوت شبابي قيمتها 800 دينار كما ترصد جائزة لأحسن صوت للأطفـال تتمثّل في آلة موسيقية.واعتبارا الوضع الصحي الذي تمر به تونس، ستقام سهرة فنية افتراضية تحييها الفرقة الوطنية للموسيقى بقيادة الفنان محمد الأسود وتحييها الفنانات روضة عبد الله وناجحة جمال وآية دغنوج ولبنى نعمان وسيرين الحمامي ونورهان الهداوي، إلى جانب الفنان صلاح مصباح.