تونس اقتنت 142 الف طن من القمح اللين و50 الف طن من الشعير العلفي خلال اكتوبر 2020 لتغطية الطلب المحلي

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اقتنت تونس، خلال شهر اكتوبر 2020، زهاء 142 الف طن من القمح اللين في اطار عرضين اضافة الى 50 الف من الشعير على تصل الشحنات الى الموانئ التونسية خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2020، وفق بيانات المرصد الوطني للفلاحة.واضاف المرصد ، في نشرية اليقظة لشهر نوفمبر 2020 ، ان اسعار العرض الاول للقمح اللين بلغت 95ر263 دولار للطن في حين بلغت للعرض الثاني 39ر279 دولار للطن وقدر سعر الشعير العلفي ب05ر239 دولار للطن.وستسمح هذه الكميات دون اعتبار الصابة المحلية من تامين تغطية اضافية لحاجيات البلاد الى بداية شهر فيفري 2021 بالنسبة للقمح اللين و منتصف فيفري 2021 بالنسبة الى الشعير العلفي وذلك دون المخزون الاستراتيجي الذي يقدر بشهري استهلاك.واشار المرصد الى ان اسعار الحبوب ارتفعت طيلة شهر اكتوبر 2020 بشكل حاد بفعل المخاوف المناخية وخاصة انحباس الامطار في بعض الدول المصدرة للحبوب من بينها دول البحر الاسود وامريكيا والارجنتين.وقارب الانتاج العالمي للحبوب سنة 2020 ما انتج سنة 2019 والذي قارب 764 مليون طن وسط توقعات بارتفاع الانتاج في روسيا بنسبة 12 بالمائة مع تراجع للاتحاد الاوروبي بنسبة 12 بالمائة مقارنة بسنة 2019 .