مدنين : بلدية جربة حومة السوق تعلن عن قرارات جديدة في ظل تطور الوضع الوبائي بها

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ذكر رئيس بلدية جربة حومة السوق حسين جراد اتخاذ جملة من القرارات الجديدة امام عودة فيروس كورونا الى الارتفاع في منطقة جربة حومة السوق وتطور الوضع الوبائي بهذه المعتمدية ذات الانتشار للفيروس .وتتمثل جملة هذه القرارات في غلق الاسواق الاسبوعية مدة اسبوع بداية من يوم غد الخميس مع إمكانية التمديد او التعليق بحسب تطور الوضع الوبائي وفرض التطبيق الصارم للبرتوكول الصحي بالفضاءات المفتوحة للعموم وتشديد مراقبتها مع السماح للمطاعم ببيع الاكلات المحمولة في الوقت بين الرابعة ظهرا الى السابعة مساء وامضاء إصحابها على التزام في الغرض مع مراقبتها وغلق المطعم الذي يخالف ذلك ولا يحترم البرتوكول الصحي.