بتاهله الى النهائيات الافريقية 2021 - المنتخب التونسي يحقق رقما قياسيا ب15 ترشحا متتاليا

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بتاهله الى نهائيات كاس افريقيا للامم لكرة القدم (الكاميرون 2021)، حقق المنتخب التونسي رقما قياسيا كاول منتخب افريقي يتمكن من حجز مكانه في النهائيات القارية خلال 15 نسخة متتالية.وبعد تعادله مع نظيره التنزاني 1-1 مساء الثلاثاء في دار السلام لحساب الجولة الرابعة من منافسات المجموعة العاشرة، رفع المنتخب التونسي رصيده الى 10 نقاط في الصدارة امام غينيا الاستوائية (6 نقاط) وتنزانيا (4 نقاط) وليبيا (3 نقاط) ليضمن بذلك ترشحه الى العرس الافريقي للمرة العشرين في تاريخه قبل جولتين من نهاية التصفيات ويواصل تواجده بصفة مسترسلة في النهائيات القارية منذ دورة تونس 1994.ويتاهل صاحبا المركزين الاول والثاني من كل مجموعة الى المرحلة النهائية لكاس افريقيا للامم.وبغض النظر عن القيمة الفنية لبقية المنتخبات المنافسة في المجموعة العاشرة والجدل القائم بخصوص الاداء خلال مباراتيه الاخيرتين ذهابا وايابا امام تنزانيا، فان المنتخب التونسي تمكن من كسب رهان الترشح ومواصلة الحفاظ على سجله الخالي من الهزيمة في تصفيات كاس افريقيا للامم للمباراة الخامسة على التوالي وبالتحديد منذ الخسارة خارج القواعد امام مصر في نوفمبر 2018 في اطار الجولة الخامسة من منافسات المجموعة العاشرة ضمن تصفيات نسخة 2019.كما تابع منتخب "نسور قرطاج" الذي حل في المركز الرابع في النسخة الاخيرة لكاس افريقيا للامم (مصر 2019) نجاعته الهجومية في تصفيات هذه المسابقة بعد ان نجح للمباراة 12 على التوالي، منذ التعادل السلبي خلال شهر مارس 2016 امام توغو في لومي لحساب الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الاولى ضمن اقصائيات دورة 2017، في هز شباك جميع منافسيه مسجلا 26 هدفا.وتبقى اهم انجازات المنتخب التونسي في نهائيات كاس افريقيا للامم حصوله على اللقب في دورة تونس 2004 وبلوغه الدور النهائي في نسختي 1965 في تونس و1998 في جنوب افريقيا.