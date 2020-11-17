تونس ترحب بما أفرزه ملتقى الحوار السياسي الليبي من توافقات مهمة وخطوات متقدمة على طريق حل الأزمة (بيان)

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أعربت تونس، الثلاثاء، عن "ترحيبها الشديد" بنتائج ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي انعقد بها تحت إشراف البعثة الأممية للدعم بليبيا، منوّهة بما أفرزه من "توافقات مهمّة وخطوات متقدمة تتعلق بتحديد خارطة الطريق لحل الأزمة، والاتفاق على موعد لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021، بالإضافة إلى تحديد اختصاصات السلطة التنفيذية وتوحيدها".ووفق نص بيان نشرته، مساء الثلاثاء، رئاسة الجمهوريّة على صفحتها الرسمية، أكدت تونس "متابعتها بكل اهتمام لمسار المفاوضات"، التي احتضنتها من 09 الى 15 نوفمبر الجاري في إطار الجولة الأولى من هذا الملتقى، مثمنة "ما تميز به من أجواء إيجابية وبناءة وحرص جليّ من كافة المشاركين على تغليب منطق الحوار والتوافق والتحلي بروح وطنية ومسؤولية عالية ترجمت مدى إيمانهم بضرورة التسريع بإنهاء معاناة الشعب الليبي وتحقيق التسوية السياسية الشاملة".وأعربت تونس في هذا البيان، الذي أوردته أيضا صفحة وزارة الخارجية نقلا عن رئاسة الجمهورية، عن أملها في أن "يقع البناء على مخرجات هذا الملتقى لحل الأزمة"، داعية كافة الأطراف الليبية إلى "مواصلة العمل بنفس الروح الإيجابية من أجل بلوغ الأهداف المنشودة في أقرب الآجال، بما يلبي طموحات الشعب الليبي في إنهاء الأزمة واستعادة الأمن والاستقرار الدائمين، والتفرغ لجهود البناء والتعمير في كنف احترام وحدة ليبيا وسيادتها".وذكّر البيان بما أبدته تونس من حرص على توفير الدعم اللوجستي والتنظيمي لهذا الملتقى حتى ينعقد في أفضل الظروف تكريسا لعلاقات الأخوة والجوار التي تربطها بليبيا الشقيقة، مجدّدا التزام تونس الثابت "بمواصلة مساندة جهود البعثة الأممية للدعم في ليبيا من أجل بلوغ التسوية السياسية والسلمية الدائمة للأزمة، وعن استعدادها التام لمزيد دعم جهودها لإنجاح جولات الحوار المقبلة".