الصحفي خالد الحداد في ذمة الله

رحمه الله الفقيد ورزق أهله جميل الصبر والسلوان و"إنّا لله وإنّا وإليه راجعون".

توفي، اليوم السبت، الصحفي والمكلف بمأمورية بديوان رئيس مجلس نواب الشعب خالد الحداد إثر أزمة قلبية مفاجئة ألمّت بهوكان الفقيد خالد الحداد صحفيا ثمّ رئيسا للقسم السياسي بجريدة الشروق ثم باحثا في علوم الإعلام والاتصال (مركز الدراسات والبحوث الاقتصادیّة والإجتماعیة - وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي) وهو متزوج، وأب لثلاثة أبناء.