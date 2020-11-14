الوضع الوبائي بمختلف الولايات: السبت 14 نوفمبر 2020

وات -

تونس : ولاية تونس 60 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

مدنين: حالة وفاة و26 اصابة جديدة بفيروس "كورونا"

توزر: 37 إصابة جديدة وارتفاع الحالات الإيجابية الى 882 حالة

باجة : حالة وفاة و25 اصابة جديدة بكورونا

المنستير: حالتا وفاة و67 إصابة جديدة بكورونا

سجّلت ولاية تونس 60 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ليصل العدد الجملي للإصابات منذ فتح الحدود 27 جوان المنقضي الى 3054 إصابة حسب أخر حصيلة محيّنة أمس الجمعة وفق ما صرّح به اليوم لــ(وات) المدير الجهوي للصحة طارق ناصر.وأكد طارق بن ناصر وجود 425 حالة مقيمة بالمستشفيات والمصحات الخاصة تتوزّع إلى 209 حالة مقيمة في المستشفيات العمومية و216 في المصحات الخاصة .وأفاد المدير الجهوي للصحة ان 1920 شخصا أتموا فترة الحجر الصحي في حين أن عدد الأشخاص الحاملين للفيروس والذين مازالوا في الحجر الصحي الإجباري بلغوا الى حد اخر تحيين ليوم الجمعة المنقضي 889 مصابا .وأشار طارق بن ناصر الى ان التقليص من خطر الإصابة بفيروس كورونا إلى نسبة قد تصل الى اكثر من 70 بالمائة مرتبط أساسا بالتزام 80 بالمائة من مجموع المواطنين بتطبيق البروتوكول الصحي وارتداد الكمامات .وذكر المتحدث أهمية وعي المواطن والتزامه بالبروتوكول الصحي المتعلق بارتداد الكمامات واحترام مبدأ التباعد الجسدي والغسل المتكرر لليدين للحد من انتشار الفيروس بالإضافة إلى تجنب الازدحام ومختلف التجمعات التي من شانها ان تتسبب في تطور الوضع الوبائي في البلاد .سجلت ولاية مدنين ليلة امس الجمعة، حالة وفاة لمريض بفيروس "كورونا" يبلغ من العمر 70 سنة ويقيم بالمستشفى الجهوي الصادق المقدم بجربة، ليرتفع بذلك عدد حالات الوفايات الناجمة عن فيروس "كورونا" بالجهة الى 44 حالة وفاة، وفق ما افاد به كاهية مدير الصحة البيئية بالادارة الجهوية للصحة بولاية مدنين منصف بوقربة (وات).كما سجلت الجهة من بين نتائج 119 عينة 26 اصابة جديدة بفيروس "كورونا"، يرتفع بها العدد الجملي للاصابات منذ ظهور الجائحة الى 1125 اصابة وتتوزع الاصابات الجديدة حسب المعتمديات بين 7 اصابات بمدنين الشمالية، و4 اصابات في كل من بن قردان ومدنين الجنوبية، و3 اصابات في حومة السوق، واصابتين في جرجيس وسيدي مخلوف واصابة في اجيم.ووردت من بين هذه النتائج 24 حالة شفاء ليرتفع عدد المتعافين من فيروس "كورونا" بولاية مدنين الى 812 حالة شفاء.سجلت ولاية توزر بتاريخ أمس الجمعة 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد ورود نتائج 70 تحليل مخبري على مصالح الإدارة الجهوية للصحة تم إنجازها بمخبر التحاليل الجرثومية بصفاقس هذا الى جانب تسجيل اجمالي 38 حالة إيجابية جديدة بتاريخ 12 نوفمبر.وتوزعت الإصابات الجديدة المعلن عنها يوم الجمعة الى 16 بتوزر و5 في نفطة و9 اصابات بدقاش و6 في معتمدية تمغزة واصابة واحدة بحامة الجريد.وترتفع بهذه الحالات الجديدة اجمالي الإصابات بالفيروس الى 882 حالة منذ بداية الجائحة من بينهم 869 إصابة في الموجة الثانية من فتح الحدود.هذا ويشير آخر تحيين للوضع الوبائي المرتبط بكوفيد 19 المنجز من الإدارة الجهوية للصحة الى ارتفاع عدد العينات المرفوعة منذ بداية سبتمبر الماضي الى أكثر من 2750 عينة وقع تحليلها مخبريا الى جانب تسجيل 651 حالة شفاء في الأسابيع الثلاثة الأخيرة مع تواصل إيواء سبعة من حاملي الفيروس بأقسام كوفيد 19 بالمستشفى الجهوي بتوزر وبالمستشفيات المحلية وشخصان مقيمان في قسم الإنعاش الطبي بالمستشفى الجهوي.توفيت امس الجمعة بالمستشفي الجهوى بباجة امراة تبلغ من العمر 73 سنة نتيجة الاصابة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد ضحايا الفيروس بالجهة الى 42 ضحية.وسجلت امس ايضا 25 اصابة جديدة بكورونا منها 19 حالة بمدينة باجة وحالتان لكل من قبلاط وتستور وحالة واحدة لكل من تبرسق وقبلاط ليرتفع عدد الحالات الايجابية منذ بداية الجائحة الى 1681 حالة وقد عرفت نسبة الشفاء من الإصابة بفيروس كورونا ارتفاعا متواصلا بالجهة لتصل الى 67 فاصل 45 بالمائة وهو ما يعنى شفاء 1138 شخصا من المرض .سجّلت ولاية المنستير حالتي وفاة جديدة ليرتفع مجموع وفيات فيروس كورونا المستجد إلى 108 وفيات، و67 إصابة جديدة وبذلك تصبح جملة الإصابات 4600 إصابة حسب آخر حصيلة محيّنة الجمعة 13 نوفمبر الجاري على الساعة الثامنة مساء وفق ما أفاد به اليوم (وات) المدير الجهوي للصحة بالمنستير حمودة الببة.وتوزعت الإصابات الجديدة التي شملت كافة معتمديات ولاية المنستير إلى 14 إصابة بطبلبة، و10 إصابات بالساحلين، و6 إصابات بالبقالطة، و6 إصابات بالوردانين، و5 إصابات بالمنستير، و5 إصابات بقصيبة المديوني، و5 إصابات ببنبلة، و4 إصابات ببني حسان، و4 إصابات بزرمدين، و3 إصابات بجمال، وإصابتين بالمكنين، وإصابتين بصيادة لمطة بوحجر، وإصابة واحدة بقصر هلال.وتطورت حالات التعافي من فيروس كورونا المستجد على مستوى الجهة حيث بلغ مجموعها 3251 حالة شفاء إثر تعافي 57 جالة جديدة.وارتفع عدد الذين مازالوا حاملين لفيروس كورونا المستجد إلى 1241 حالة مقابل 1233 حالة إيجابية الخميس 12 نوفمبر الجاري.كما ارتفع مقارنة بإحصائيات الخميس 12 نوفمبر الجاري العدد الجملي للأشخاص الذين في الحجر الصحي الذاتي إلى 3025 شخصا مقابل 2853 شخصا، وعدد الذين في الحجر الصحي الاجباري إلى 161 شخصا مقابل 148 شخصا علاوة على تطور العدد الجملي للأشخاص الذين استكملوا قضاء فترة الحجر الصحي الذاتي والحجر الصحي الاجباري إلى 25 ألفا و649 شخصا مقابل 25 الفا و536 شخصا وفق المدير الجهوي للصحة.