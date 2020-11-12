مجلس هيئة النفاذ إلى المعلومة يفصل في 1738 قضية من جملة 2524 نُشرت أمامه منذ شروع الهيئة في القيام بمهامها

وات -

أعلنت هيئة النفاذ إلى المعلومة، أنها أصدرت اليوم الخميس، 15 قرارا جديدا، في إطار ممارستها لاختصاصها القضائي في المجال، ليبلغ بذلك العدد الجملي للدعاوى المفصولة من قبل مجلس الهيئة، 1738 قضية من جملة 2524 نُشرت أمامها منذ شروعها في القيام بمهامها في 2016.وذكرت الهيئة في بلاغ لها أن من بين الدعاوى المفصولة بجلسة الخميس 12 نوفمبر 2020، الدعوىة المرفوعة من قبل أحد المحامين في حق عدد من المنخرطين بجمعية النادي الإفريقي ضد الجامعة التونسية لكرة القدم في شخص ممثلها القانوني، في طلب الحصول على نسخة ورقية من "شهادة الباكالوريا أو ما يعادلها" لعضوين حاليين من أعضاء الهيئة المديرة المنتخبة لجمعية النادي الإفريقي وهو المطلب الذي كان تقدّم به المحامي المذكور في إطار مطلب نفاذ إلى المعلومة كان تقدّم به إلى الجامعة التونسية لكرة القدم، على معنى أحكام القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 والمتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة، ولم يتلقّ ردّا بخصوصه.كما جاء في البلاغ إنه "في إطار تكريس مبدأي الشفافية والمساءلة ودعم الثقة في الهياكل الرياضية المشرفة على المرفق العام الرياضي في تونس، أصدر مجلس الهيئة قرارا يقضي بقبول الدعوى شكلا وفي الأصل وبإلزام رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم، بتسليم العارض نسخة ورقية من الشهادة العلمية "الباكالوريا أو ما يعادلها" للعضوين في الهيئة المديرة الحالية لتلك الجمعية الرياضية.