وزارة التربية: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا بالمؤسسات التربوية إلى 2134 إصابة بفيروس إلى حدود يوم 10 نوفمبر الجاري

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ارتفع العدد الجملي للمصابين بفيروس كوفيد-19، بالوسط المدرسي، إلى 2134 حالة منذ 15 سبتمبر الماضي، وإلى غاية يوم 10 نوفمبر الجاري، حسب آخر تحيين لحالات الاصابة بالفيروس، بالمؤسسات التربوية، نشرته وزارة التربية، مساء الأربعاء، على صفحتها الرسمية.وبلغت نسبة الاصابات بالوسط المدرسي، حسب ذات التحيين، قدرت ب0.085 بالمائة، فيما توزعت الإصابات بين 886 إصابة في صفوف التلاميذ، و997 حالة بين المدرسين، و197 إصابة بين إطار الإشراف الإداري، والبيداغوجي، والإداريين، والقيمين العامين، والقيمين، والمرشدين التطبيقيين، بالإضافة إلى تسجيل 54 حالة بين العملة.وسجلت الإصابات ب 1034مؤسسة تربوية، أي بنسبة 16.91 بالمائة من إجمالي المؤسسات.ومن حيث توزيع الإصابات حسب المندوبيات الجهوية للتربية، سجلت المندوبية الجهوية بالمنستير أعلى عدد من الإصابات بالمؤسسات التربوية بـ 205 حالة تليها نابل ب189 إصابة، فتونس 2 ب 153 إصابة وتونس 1 بـ 152 لإصابة ثم سوسة بـ 149 إصابة، فالكاف بـ120 إصابة لتتذيل القائمة من حيث عدد الحالات ولاية تطاوين بـ 13 حالة.