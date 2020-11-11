الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الأربعاء 11 نوفمبر 2020

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مدنين: تسجيل 39 اصابة جديدة بفيروس "كورونا" و24 حالة شفاء

سجلت ولاية مدنين من ضمن نتائج 129 عينة صدرت ليلة امس الثلاثاء، 39 اصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، منها اصابة في سلك الامن، بما يرتفع اصابات هذا القطاع الى 13 اصابة، فيما يرتفع اجمالي الاصابات بالجهة منذ ظهور الجائحة الى 997 اصابة، وفق مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة زيد العنز.وتتوزع الاصابات الجديدة ب14 اصابة بجربة حومة السوق، مسجلة بذلك عودة للارتفاع بعد ان تراجع عدد الاصابات بها في الايام الماضية، و7 اصابات بجرجيس في نسق لا يزال مرتفعا، و5 اصابات في كل من معتمدية مدنين الشمالية والجنوبية وسيدي مخلوف، وهي معتمديات لم تكن موبوءة ودخلت الى انتشار الفيروس بعدوى افقية بها ادت الى اصابات مجمعة، وفق ذات المصدر الذي اشار الى تراجع الاصابات ببقردان التى سجلت اصابة واحدة وميدون التى سجلت بها اصابتين اثنين.وجاءت من بين النتائج الجديدة، 24 حالة شفاء منها 14 حالة شفاء بجزيرة جربة (9 حالات شفاء بحومة السوق و5 بميدون) و3 حالات شفاء بكل من معتمدية بن قردان ومدنين الجنوبية وحالة شفاء وحيدة في معتمديات مدنين الشمالية وسيدي مخلوف وبني خداش وجرجيس، ليرتفع العدد الجملي لحالات الشفاء بالجهة الى 654 حالة شفاء.يذكر ان اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة قد اقرت عدة اجراءات في اجتماعها مساء امس الثلاثاء للحد من انتشار فيروس كورونا وخاصة تطبيق القانون للتصدي لكل المخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بشروط الوقاية وفي مقدمتها حمل الكمامة وعدم احترام البرتوكول الصحي وتوسيع عمليات التقصي حول الفيروس في بعض النقاط المعينة ومنع لعب الورق بالمقاهي وتنظيم عمليات مراقبة صحية واقتصادية وحملات امنية لردع المخالفين، الى جانب اعادة تنظيم الاسواق الاسبوعية باقرار يومين للانتصاب احدهما للخضر والغلال والاخر للملابس المستعملة مع مواصلة عمليات التعقيم وتشريك المجتمع المدني في التحسيس وتوزيع الكمامات مجانا وتنظيم الحرفاء امام المؤسسات ذات الاكتظاظ.