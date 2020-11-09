بن عروس: مبيت الحي الجامعي برج السّدرية سليمان يدخل حيز الاستغلال ويشرع في إيواء الطالبات

وات -

دخل مبيت الحيّ الجامعي برج السّدرية سليمان ببن عروس حيز الاستغلال، وشرع في إيواء الطالبات لأوّل مرة، وذلك بعد الانتهاء من أشغال البناء والتجهيز وتركيز إدارة تسيير خاصة بالحيّ.وقال مدير الحي الجامعي احمد بوذينة في تصريح لمراسل "وات" بالجهة، اليوم الاثنين، إن إدارة الحي شرعت خلال الأيام القليلة الماضية في استقبال الطالبات الموجهات للإقامة بالمبيت واللاتي يزاولن دراستهن بالمؤسسات الجامعية المجاورة للحي، وسط احترام لكافة التدابير المضمّنة باليروتوكول الصحّي الخاص بالمبيتات والمؤسسات الجامعية.وأشار إلى أن المبيت شارف على بلوغ طاقة استيعابه القصوى والمحددة بـ450 طالبة بعد ان وصل عدد الملتحقات بالمبيت إلى حدود اليوم الاثنين 422 طالبة.وقدرت تكلفة المبيت الجامعي بنحو 23 مليون دينار مموّلة بالكامل من دولة اليابان عن طريق الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، التي نفذت استثمارات كبرى بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية المحاذي للحي الجامعي.وينقسم المبيت إلى 4 أجزاء منفصلة تمثل المجمّع السكني للمبيت ويحتوي كل جزء على 100 غرفة للإقامة الثنائية ، وبه أماكن إقامة للمعاقين ومجموعات صحية وفضاءات للاستحمام وقاعات للمطالعة وللتلفاز للتمريض وجناح خاص بإدارة الحي الجامعي.ويتكوّن الحي الجامعي من مطعم للطلبة انطلق في العمل منذ سنة 2015، ومبيت جامعي، ومركّب رياضي تزامن افتتاحه مع انطلاق عمل المبيت الجامعي.