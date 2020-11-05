تونس تدين الهجوم الارهابي الذي شهدته العاصمة النمساوية فيينا

باب نات - عبرت تونس عن إدانتها الشّديدة، للهجوم الإرهابي الّذي شهدته العاصمة النمساوية فيينا مؤخرا، والّذي أودى بحياة عدد من المدنيين.

وتقدمت تونس في بلاغ صادر اليوم الخميس، عن وزارة الشؤون الخارجية ، بأخلص عبارات التعازي والتعاطف إلى عائلات الضحايا والمصابين، معربة عن تضامنها الكامل مع الحكومة النمساوية في جهودها ضدّ محاربتها لظاهرتي الإرهاب والتطرّف.



وشهدت فيينا، مساء الإثنين، هجوما مسلحا أسفر عن مقتل 5 أشخاص بينهم منفذ الهجوم وإصابة 17 آخرين، حسب وزارة الداخلية النمساوية.



