   Karem Mahmoud - أه مالهوى  

تونس تدين الهجوم الارهابي الذي شهدته العاصمة النمساوية فيينا

Publié le Jeudi 05 Novembre 2020 - 16:10 قراءة: 0 د, 22 ث
باب نات - عبرت تونس عن إدانتها الشّديدة، للهجوم الإرهابي الّذي شهدته العاصمة النمساوية فيينا مؤخرا، والّذي أودى بحياة عدد من المدنيين.
وتقدمت تونس في بلاغ صادر اليوم الخميس، عن وزارة الشؤون الخارجية ، بأخلص عبارات التعازي والتعاطف إلى عائلات الضحايا والمصابين، معربة عن تضامنها الكامل مع الحكومة النمساوية في جهودها ضدّ محاربتها لظاهرتي الإرهاب والتطرّف.

وشهدت فيينا، مساء الإثنين، هجوما مسلحا أسفر عن مقتل 5 أشخاص بينهم منفذ الهجوم وإصابة 17 آخرين، حسب وزارة الداخلية النمساوية.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 214483

Incuore  (Tunisia)  |Jeudi 05 Novembre 2020 à 16h 23m |           
صحة النوم



En continu

Toutes les news
.
.

الخميس 05 نوفمبر 2020 | 19 ربيع الأول 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:48 17:20 14:56 12:10 06:47 05:19
19°
 25° % 82 :الرطــوبة
تونــس 17°
2.1 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
25°-1722°-1824°-1625°-1624°-16
  • Avoirs en devises
    21193,5

  • (4 nov)
  • Jours d'importation
    146
  •              1 € = 3,23500 DT        1$ =2,76600 DT
  • Solde Compte du Trésor   (4 nov)   1576,3 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة