سوسة: حالة وفاة و96 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" ووتيرة العدوى بالفيروس لاتزال مرتفعة

وات -

سجّلت، ولاية سوسة، اليوم الاربعاء، حالتي وفاة و96 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، وذلك بعد القيام بـ272 تحليلا مخبريا يوم أمس الثلاثاء، وفق ما ذكرته رئيسة مصلحة الاعلام والبرامج الوطنية بالإدارة الجهوية للصحة، حفصية العذاري، معتبرة أن وتيرة العدوى بالفيروس في الجهة لاتزال مرتفعة.وبيّنت العذاري، في تصريح لـ(وات)، ان العدد الجملي لحالات الاصابات بالجهة ارتفع اليوم الى 5828 حالة، موزعة الى 54 حالة وافدة، و5774 حالة محلية، من بينها 2862 حالة إصابة مازالت نشطة، وذلك بعد أن أتم 2822 شخصا مدة الحجر الصحي، فيما ارتفع عدد الوفايات الى 147 حالة.وارتفع كذلك، عدد المصابين من الاطار الطبي وشبه الطبي بالجهة، الى 373 مصابا، بعد تسجيل 3 إصابات جديدة في صفوف العاملين في هذا القطاع.ويرقد، وفق نفس المصدر، 138 مريضا من سوسة، و20 من ولايات أخرى بمؤسسات ولاية سوسة الاستشفائية العمومية والخاصة، من بينهم 45 مصابا تم ايواؤهم في اقسام الإنعاش.يذكر ان اجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" بولاية سوسة، بلغ منذ بداية انتشار الجائحة 5917 إصابة، فيما بلغ اجمالي الوفايات 155 حالة وفاة، مقابل ارتفاع عدد المتعافين من الفيروس بذات الفترة الى 2900 متعاف.