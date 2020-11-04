توقف حركة الملاحة الجوية ليلا بمطار جربة-جرجيس الدولي بداية من يوم غد بسبب أشغال التهيئة

وات -

أفاد آمر مطار جربة جرجيس الدولي، جمال بن تعزايت، اليوم الأربعاء، بأن حركة الملاحة الجوية بالمطار ستتوقف ليلا بداية من يوم غد الخميس لمدة 3 أشهر بسبب أشغال تهيئة البنية التحتية للمطار، على أن تتواصل في نسقها الطبيعي نهارا.وأوضح بن تعزايت في تصريح لـ"وات" أن الاشغال تشمل بالخصوص مدرج هبوط وإقلاع الطائرات وأشغال أخرى سيتم انجازها في الليل حتى لا تتأثر حركة الطيران في النهار.وأشار، من جهة أخرى، الى تراجع نسق الحركة إجمالا بهذا الميناء الجوي بسبب جائحة "كورونا" التي ألقت بظلالها على قطاع النقل الجوي كغيره من القطاعات الاخرى، وفق تعبيره.