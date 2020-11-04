بن عروس: تسجيل 92 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد وحالتي وفاة

وات -

سجلت اللجنة الجهوية لمتابعة تداعيات فيروس "كورونا" المستجد والتصدي لانتشاره، اليوم الأربعاء، 92 حالة اصابة جديدة بالفيروس، ليصبح عدد الإصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة 3337 اصابة على مستوى الجهة.وافاد رئيس اللجنة محمد بن خليفة (وات) بانه تم تسجيل 121 حالة شفاء جديدة، ليصل العدد الجملي للحالات المتعافية الى 2846 حالة، وفي المقابل تم خلال ال24 ساعة الماضية تسجيل حالتي وفاة ليصل العدد الجملي للوفيات منذ بداية الجائحة الى 113 حالة.ومازال يقيم بمركز الحجر الصحي الإجباري ببرج السدرية (الذي تبلغ طاقة استيعابه 250 شخصا)، 99 مقيما بعد ان غادره اليوم 7 اشخاص يشار الى ان عدد اختبارات الفحص المجراة منذ بداية الجائحة وصل بالجهة الى 12772 تحليلا مخبريا