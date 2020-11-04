وات -

توفّي يوم أمس الثلاثاء ثلاثة اشخاص بسبب فيروس "الكورونا" كانوا مقيمين بالمستشفى الجهوي بجندوبة لتلقي العلاج وفق ما ورد في التقرير اليومي المحين الصادر اليوم عن خلية الازمة الصحية بالجهة.وحسب مصدر إداري محلي فان المصابين الثلاثة هم اشقاء يقطنون في منطقة " الحمر" الحدودية التابعة لمعتمدية فرنانة وتتراوح أعمارهم بين 60 و75 سنة.كما تشير معطيات صادرة عن بعض أقارب المتوفين ان والدة المتوفين وهي امرأة مسنّة في حالة حرجة مرجّحين وفاتها وفق ما بلغهم صباح اليوم الأربعاء.هذا وقد أشار ذات التقرير الى ارتفاع عدد المصابين الى 1150 مصاب منذ بداية الجائحة أكثر من ثلثيهم قاطنين بالدائرة الصحية جندوبة والتي تشمل معتمديتي جندوبة وجندوبة الشمالية وأكثر من ثلث المتوفين قاطنين أيضا بذات الدائرة.والى غاية يوم أمس الثلاثاء يقيم بأقسام الكوفيد 19 بمستشفيات ولاية جندوبة 35 شخصا فيما يخضع الى غاية ذات التاريخ شخصان للعناية المركزة.