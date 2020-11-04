   Om Kalthoum - شمس الأصيل  

جلستان عامتان بالبرلمان يومي الخميس والجمعة، للحوار مع محافظ البنك المركزي ومع اعضاء من الحكومة حول الوضع الوبائي

Publié le Mercredi 04 Novembre 2020 - 10:28 قراءة: 0 د, 40 ث
وات - يعقد مجلس نواب الشعب بالمبنى الفرعي بباردو، جلسة عامة اولى يوم الخميس 5 نوفمبر للحوار مع محافظ البنك المركزي وجلسة ثانية يوم الجمعة 6 نوفمبر تخصص لإجراء حوار مع أعضاء من الحكومة حول تطوّرالحالة الوبائية وتداعياتها .

ووفق ما ورد على موقع مجلس نواب الشعب بالانترنت ،يتضمن جدول أعمال الجلسة الاولى التي تنطلق اشغالها على الساعة التاسعة صباحا لإجراء حوار مع محافظ البنك المركزي التونسي حول الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد وحول نشاط البنك المركزي التونسي وكل المسائل المرتبطة بإختصاصه.


كما يتضمن جدول اعمال جلسة يوم الجمعة 6 نوفمبر، إجراء حوار مع أعضاء من الحكومة حول تطوّر الحالة الوبائية وتداعياتها، حيث تخصص الحصة الصباحية لإجراء حوار حول هذا الموضوع مع وزير الصحة، ووزيرالشؤون الاجتماعية ووزير الشؤون الثقافية بالنيابة.
وتخصص الحصة المسائية لإجراء حوار حول نفس المحورمع كلّ من وزير التربية، ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي.



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