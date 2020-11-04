المنستير: 3 وفيات و49 إصابة جديدة بكورونا

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سجلت ولاية المنستير 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع المجموع إلى 87 وفاة، و49 إصابة جديدة لتتطور جملة الإصابات إلى 3928 إصابة حسب آخر حصيلة محيّنة الثلاثاء 3 نوفمبر على الساعة الثامنة مساء وفق ما ذكره اليوم لــ(وات ) المدير الجهوي للصحة بالمنستير حمودة الببة.وتوزعت الإصابات الجديدة حسب المعتمديات إلى 10 إصابات بقصر هلال، و9 إصابات بالمنستير، و8 إصابات بالمكنين، و7 إصابات بقصيبة المديوني، و5 إصابات بجمال، و3 إصابات بصيادة لمطة بوحجر، وإصابتين ببنبلة، وإصابتين بطبلبة، وإصابة واحدة بزرمدين، وإصابة واحدة بالساحلين، وإصابة واحدة غير محدّد مكانها.وارتفعت حالات التعافي بالجهة إلى 2868 حالة شفاء إثر تسجيل 78 حالة تعافي جديدة في حين استكمل 23 ألفا و9 أشخاص مدّة الحجر الصحي الذاتي والاجباري وفق حمودة الببة.وارتفع عدد الأشخاص الذين في الحجر الصحي الذاتي إلى 2906 أشخاص مقابل 2766 شخصا بتاريخ 2 نوفمبر الجاري، والأشخاص الّذين هم في الحجر الصحي الاجباري إلى 165 شخصا مقابل 157 شخصا الإثنين 2 نوفمبر الجاري حسب ذات المصدر.