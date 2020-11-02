تسجيل 9 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا يومي السبت والأحد بولاية تونس

وات -

سجلت ولاية تونس يومي السبت والأحد 9 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وفق المدير الجهوي للصحة بولاية تونس طارق بن ناصر.وأفاد الاثنين في تصريح ل(وات) بأن عدد الوفايات ارتفع إلى 170 حالة وفاة منذ فتح الحدود يوم 27 جوان 2020 مشيرا إلى أن 85 بالمائة من الوفايات بسبب كورونا لأشخاص يفوق أعمارهم 75 عاما.وأضاف أن حالات الإصابات الجديدة المسجلة يومي السبت والأحد بلغت 70 حالة جديدة ليرتفع بذلك عدد الإصابات على مستوى ولاية تونس إلى 2471 حالة منذ فتح الحدود أواخر شهر جوان من هذه السنة.ومن جهة أخرى صرح طارق بن ناصر، أن عدد الأشخاص الذين أتموا فترة الحجر الصحي وصل إلى 1156 شخصا منذ فتح الحدود موضحا أن نتائج تحاليلهم كانت ايجابية وبعد إتمام فترة الحجر الصحي وانجاز التحاليل أصبحت نتائجهم سلبية.كما لاحظ أن عدد الأشخاص الحاملين للفيروس على مستوى الولاية بلغ 1145 شخصا منذ فتح الحدود.أما بالنسبة إلى عدد الحالات المقيمة بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة فقد بلغت وفق المسؤول 457 حالة موزعة على 224 حالة مقيمة بالمستشفيات العمومية و233 حالة مقيمة بالمصحات الخاصة.وتقيم 143 حالة أخرى بأقسام الإنعاش في المستشفيات العمومية وفي المصحات الخاصة بولاية تونس.وشدد المدير الجهوي للصحة على انه في حالة ارتداء 70 بالمائة من المواطنين على المستوى الوطني بالإمكان التقليص ب 70 بالمائة من خطر الإصابة بفيروس كورونا لافتا إلى أن المعدل الوطني يبلغ 40 بالمائة حاليا.