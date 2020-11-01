نابل: تسجيل حالتي وفاة و105 إصابات محلية جديدة بفيروس كورونا

وات -

سجلت ولاية نابل اليوم الاحد حالتي وفاة جديدتين جراء الاصابة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد الوفيات إلى 81 حالة منذ بداية الجائحة، وفق ما ذكره مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بنابل عمر السليمي في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة .وبين المصدر ذاته، مساء الاحد، أن حالة الوفاة الاولى تعود لامرأة أصيلة معتمدية بني خلاد تبلغ من العمر 85 سنة و تعاني من أمراض مزمنة وتوفيت بالمستشفى المحلي ببني خلاد في حين تعود حالة الوفاة الثانية لامرأة أصيلة معتمدية قربة تبلغ من العمر 94 سنة ثبتت إصابتها بفيروس كورونا منذ يومين وتوفيت اليوم الاحد بمصحة خاصة واضاف انه تم تسجيل 105 حالات إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الجملي للاصابات منذ بداية الجائحة إلى 3780 حالة من بينهم 1397 حالة لاتزال حاملة للفيروس وبين أن عدد الذين تم رفع العزل الصحي عنهم ارتفع ليبلغ 2302 حالة من بينها 100 حالة تم رفع العزل الصحي عنها خلال الاربع وعشرين ساعة الاخيرة وتتوزع حالات الاصابة الاخيرة المسجلة بالجهة على 28 حالة بمعتمدية نابل و11 حالة بمعتمدية الحمامات و9 حالات بمعتمدية بني خلاد و8 حالات بكل من معتمديات بني خيار ومنزل تميم وسليمان و 7 حالات بكل من معتمديتي قربة والهوارية و5 حالات بمعتمديتي دار شعبان الفهري و منزل بوزلفة و4 حالات بمعتمدية قرمبالي وحالتين بكل من معتمديتي حمام الغزاز وبوعرقوب وحالة وحيدة بمعتمدية قليبية.