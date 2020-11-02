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المهدية - كوفيد19: تسجيل 41 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة

Publié le Lundi 02 Novembre 2020 - 15:55 قراءة: 0 د, 28 ث
وات - أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بالمهدية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد وحالة وفاة واحدة بمعتمدية هبيرة، وذلك بعد صدور نتائج التحاليل المخبرية لـ 84 عينة.
وتوزّعت الإصابات الجديدة، بحسب الدوائر الصحية، إلى 24 بالمهدية، و8 بالجم، و5 بقصور الساف، مقابل إصابة واحدة بكل من هبيرة، وبومرداس، وشربان.
وسجلت الجهة، أيضا، تعافي 6 مصابين ما رفع العدد الجملي لعدد حالات الشفاء، منذ بداية الجائحة، إلى 580 حالة، فيما ارتفع العدد الجملي للإصابات، منذ ظهور أول إصابة بتاريخ 8 مارس المنقضي، إلى 894 من بينها 27 وفاة و287 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

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