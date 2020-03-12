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جامعة التعليم الثانوي تدين بشدة " الاعتداء الوحشي " من طرف قوات الأمن على عدد من الأساتذة النواب المحتجين سلميا

Jeudi 12 Mars 2020

Jeudi 12 Mars 2020
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وات - أدانت الجامعة العامة للتعليم الثانوي، اليوم الخميس، ما وصفته "الاعتداء الوحشي " لقوات الأمن على الأساتذة النواب الذين احتجوا سلميا أمس الأربعاء أمام مقر وزارة التربية للمطالبة بتسوية وضعياتهم وانتدابهم.

وحملت الجامعة في بيان لها، وزارة التربية والحكومة المسؤولية الكاملة عن هذا الاعتداء، محذرة اياهما من مغبة، الاعتماد الممنهج على قمع الاحتجاجات كبديل عن ايجاد الحلول للمطالب الاجتماعية الملحة والمشروعة.


وطالبت جامعة التعليم الثانوي بفتح تفاوض جدي وسريع ينهي الاعتماد على أشكال العمل الهش المهينة، داعية، الى حل ملف الأساتذة النواب على قاعدة انتدابهم على دفعات طبقا للصيغ القانونية للانتداب.

وكان عدد الأساتذة النواب نفذوا اليوم الخميس بالقصرين، وقفة احتجاجية تضامنية بمقر المندوبية الجهوية للتربية تنديدا بالاعتداء الذي تعرضت له زميلتهم، أمس الأربعاء، من قبل عون أمن الأمر الذي تسبب في فقدانها لجنينها، وفق ما صرح به عضو الفرع الجامعي للتعليم الثانوي بالقصرين، لطفي عيادي.
ولقي تحركهم دعم كل من النقابة الأساسية للتعليم الثانوي وعدد من مكونات المجتمع المدني وعدد من الأساتذة المباشرين، وتم خلاله رفع شعارات تطالب بحلحلة ملف الأساتذة النواب وإيجاد حل نهائي له.

  
  
  

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