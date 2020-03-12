   Abdelhalim Hafed - يا خالي القلب  

مكتب القطاع العام بعمادة المهندسين يؤجل الوقفة الاحتجاجية المزمع تنفيذها يوم 17 مارس الجاري

Jeudi 12 Mars 2020

Jeudi 12 Mars 2020
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وات - أعلن مكتب القطاع العام بعمادة المهندسين التونسيين، الخميس، تأجيل تنفيذ الوقفة الاحتجاجية المبرمجة ليوم الثلاثاء 17 مارس 2020 بساحة الحكومة بالقصبة إلى موعد لاحق .

ويأتي تأجيل هذا التحرك "مراعاة للوضع الصحي بالبلاد في اطار التوقي من فيروس كورونا والحد من انتشاره وحفاظا على سلامة المهندسين والمواطنين عامة وعملا بالتوصيات لتجنب التظاهرات والتجمعات الكبرى"، وفق بلاغ للمكتب.


  
  
  

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