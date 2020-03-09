دعوة مدافع الترجي التونسي عبد القادر بدران لتربص المنتخب الجزائري

Lundi 09 Mars 2020
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وات - تم توجيه الدعوة للمدافع المحوري الجزائري للترجي الرياضي التونسي عبد القادر بدران لتعزيز صفوف المنتخب الجزائري الذي يجري مباراتين يومي 26 مارس ذهابا و 29 مارس ايابا مع منتخب زمبابوي في اطار تصفيات كأس إفريقيا للأمم 2021 حسب ما افاد بذلك الترجي التونسي.
ويفتتح تربص المنتخب الجزائري يم 23 مارس الجاري وكان بدران قد تعافى من اصابة ابعدته عن الملاعب ثلاثة اسابيع قبل ان يعود الى اجواء المقابلات الرسمية مع فريقه الترجي التونسي يوم الجمعة الماضي حيث خا ض مباراة اياب ربع النهئائي لمسابقة رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم مع الزمالك المصري التي فاز فيها الترجي بهدف نظيف دون ان يتوفق في التاهل الى نصف النهائي.
وات - تم توجيه الدعوة للمدافع المحوري الجزائري للترجي الرياضي التونسي عبد القادر بدران لتعزيز صفوف المنتخب الجزائري الذي يجري مباراتين يومي 26 مارس ذهابا و 29 مارس ايابا مع منتخب زمبابوي في اطار تصفيات كأس إفريقيا للأمم 2021 حسب ما افاد بذلك الترجي التونسي.
ويفتتح تربص المنتخب الجزائري يم 23 مارس الجاري وكان بدران قد تعافى من اصابة ابعدته عن الملاعب ثلاثة اسابيع قبل ان يعود الى اجواء المقابلات الرسمية مع فريقه الترجي التونسي يوم الجمعة الماضي حيث خا ض مباراة اياب ربع النهئائي لمسابقة رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم مع الزمالك المصري التي فاز فيها الترجي بهدف نظيف دون ان يتوفق في التاهل الى نصف النهائي.
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Farid - وحداني
Par:amor2 (Switzerland )
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