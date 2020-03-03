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تطاوين : إضراب بيومين في حقلي ''سودابس'' البتروليين

Mardi 03 Mars 2020

Mardi 03 Mars 2020
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وات - واصل اليوم الثلاثاء عشرة عمال منخرطون في اتحاد عمال تونس ويعملون في حقلي "العريش" و"المخروقة" التابعين لشركة البترولية " شركة تنمية رخصة الجنوب " (Sodeps) في صحراء تطاوين إضرابهم عن العمل لليوم الثاني على التوالي بنسبة نجاح 100 بالمائة ، وفق ما افاد به الكاتب العام للنقابة الأساسية في الشركة علي البلدي في اتصال هاتفي مع مراسل (وات) في الجهة.

وأشار البلدي إلى أن عدد المنخرطين في اتحاد عمال تونس في حقلي الشركة بالصحراء يبلغ 17 عاملا يعملون بالتناوب.


وكانت النقابة الاساسية أصدرت يوم 15 فيفري الماضي بيانا دعت فيه منظوريه إلى الدخول في اضراب حضوري يومي 2 و3 مارس الجاري وطالبت فيه بإعطاء أولوية الانتداب لأبناء الجهة وتطبيق التعددية النقابية والاستجابة لعقد جلسة عمل لمناقشة بعض النقاط التي تهمّ الأعوان.

  
  
  

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