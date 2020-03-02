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تطاوين: قافلة طبية تطوعية متعددة الاختصاصات تؤمن جملة من العيادات لفائدة متساكني ذهيبة وغمراسن

Lundi 02 Mars 2020

Lundi 02 Mars 2020
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وات - تحولت، قافلة طبية متعددة الاختصاصات، نهاية الأسبوع المنقضي وعلى مدى يومين، الى مدينة ذهيبة الحدودية من ولاية تطاوين، لإجراء مجموعة من العيادات في أمراض الاذنين والانف والحنجرة (100 عيادة)، وفي اختصاص أمراض النساء والتوليد (110 عيادة)، فضلا عن أمراض القلب والشرايين (45 عيادة).

وتحوّلت القافلة، في اليوم الثاني، إلى المستشفى المحلي بغمراسن، أين تم إجراء عدد من العيادات في تقويم وجراحة العظام، وفق ما ذكره لـ(وات)، الدكتور المختص عادل الخربي، وكذلك في اختصاص الأمراض النفسية التي أمنها الدكتور المختص حسن العاتي.


يذكر، في هذا الصدد، أن الجانب الأوفر من طب الاختصاص في الجهة يؤمنه صندوق دعم طب الاختصاص في الجهات النائية، بالإضافة الى الزيارات التي تنظمها الجمعية الطبية بتمويل من برنامج المسؤولية المجتمعية، يتم دعمه بين الحين والآخر بمبادرات تطوعية من قبل عدد من الاطباء المختصين، ولا سيما في طب العيون.

وتنظر الجهة تغطية شاملة في طب الاختصاص على مستوى المستشفى الجهوي الوحيد بالجهة، خاصة أمام غياب المصحات الخاصة.

  
  
  

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