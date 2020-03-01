مقر فرقة الحماية المدنية بجربة يحتضن لاول مرة الاحتفال الجهوي باليوم العالمي للحماية المدنية

Dimanche 01 Mars 2020



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وات

- احتضنت اليوم جزيرة جربة بمقر الحماية المدنية فعاليات الاحتفال الجهوي باليوم العالمي للحماية المدنية في مبادرة لاول مرة تخرج مثل هذه الاحتفالات من المقر الجهوي للحماية المدنية بمدنين الى المعتمديات لتوسيع تفتّح هذا المرفق على محيطه ولمزيد ترسيخ ثقافة السلامة والوقاية لدى العموم من أجل بلوغ هدف "مسعف لكل بيت" الذي اتخذته احتفالات هذا العام شعارا لها وفق ما ذكره المدير الجهوي للحماية المدنية بمدنين العميد خميس بن علي.استعراض لتجهيزات الحماية المدنية ولحصيلة نشاطاتها في مجال الانقاذ والنجدة وتكريمات وفقرات اخرى تنشيطية من أبرز ما انتظم اليوم في سياق هذه الاحتفالات التي شاركت فيها جمعيات التطوّع في خدمة الحماية المدنية والسلامة المرورية ورياض الاطفال والمدارس الى جانب اعوان الحماية المدنية الذين استقبلوا كل الوافدين عليهم وتشاركوا معا في تأثيث فقرات الاحتفال قناعة ان انقاذ الارواح والتدخل ليس مجهود الحماية المدنية او الصحة فقط بل هو مجهود جماعي.ويأتي شعار "مسعف لكل بيت" في اطار جهود الحماية المدنية في مجال التكوين الموجه للمؤسسات مثل النزل والمؤسسات المفتوحة للعموم او التكوين الموجه للعموم عبر نوادي الحماية المدنية بالمدارس والمعاهد وعبر الجمعيات التي تتلقىتكوينا عبر مكوني الحماية المدنية وجمعية متطوعي الحماية بمدنين ليبلغ عدد المتكونين بولاية مدنين في السنة الماضية حوالي 2500 وفق المدير الجهوي للحماية المدنية.وأعلن والي مدنين حبيب شواط لدى اشرافه على هذه الاحتفالات عن البحث عن مقرّ وقتي للحماية المدنية في معتمدبة جربة اجيم في انتظار إتمام إجراءات تخصيص قطعة الارض لانجاز مركز للحماية المدنية بها يكون قادرا على تغطية جهة الجرف ومارث واجيم الى حومة السوق خاصة وان جزيرة جربة تمثل نصف حجم تدخلات الحماية بولاية مدنين وفق معطيات قدمت بالمناسبة.ويذكر ان تجهيزات جديدة تعززت بها الامكانيات اللوجستية للحماية المدنية بولاية مدنين سواء من الدولة التونسية او في اطار التعاون مع الجانب الالماني ومن هذه الاقتناءات الجديدة سيارة إسعاف رباعية الدفع خصّصت لفرقة بن قردان وسيارة مجهزة من اعلى طراز وشاحنات اطفاء .وتغطي الحماية المدنية ولاية مدنين عبر 6 وحدات نشيطة هي فرقة مدنين وفرقة حومة السوق وفرقة ميدون وفرقة جرجيس وفرقة بن قردان ومركز في راس جدير غير أن منطقتي سيدي مخلوف وبني خداش البعيدتين تبقيان دون تغطية وهو ما سيتم العمل على إحداث فرق بها في المرحلة المقبلة بعد جربة اجيم وفق قول الوالي.