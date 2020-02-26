النهضة تقرر التصويت لحكومة إلياس الفخفاخ

Mercredi 26 Février 2020



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وات

- قرّرت حركة النهضة، مساء يوم الثلاثاء، إثر اجتماع مكتبها التنفيذي، منح الثقة لحكومة إلياس الفخفاخ، وذلك "حرصا على تحقيق الاستقرار الوطني والحكومي"، رغم تحفظات الحركة على عدم تحقيق حكومة الوحدة الوطنية. ودعت الحركة الفخفاخ لتدارك ذلك لاحقا.ودعا المكتب التنفيذي في بيان أصدره عقب اجتماعه برئاسة راشد الغنوشي، وحضره أعضاء الكتلة النيابية (54 نائبا)، الحكومة إلى تركيز جهدها على الأولويات الوطنية، ومنها بالخصوص مضاعفة الحرب على الفساد والجريمة بكل أنواعها وعلى غلاء الاسعار والفقر والبطالة، والعمل على تحقيق الاصلاحات، ومنها إصلاح المؤسسات العمومية والإدارة، ودعم الاستثمار والتصدير.من جهة أخرى أكدت حركة النهضة، في نفس البيان، دعمها لقوات الجيش والحرس الوطنيين وجميع الوحدات الأمنية في جهودها المبذولة لمحاربة الارهاب، مثمنة في هذا السياق نجاح العملية الأمنية التي حصلت مساء اليوم الثلاثاء بسفوح جبال ولاية القصرين، وأدت الى القضاء على عنصر إرهابي مسلح.يذكر ان مجلس نواب الشعب سيعقد صباح الاربعاء جلسة عامة لمنح الثقة لحكومة الياس الفخفاخ (32 عضوا) والتي اعلن عن تركيبتها الاسبوع الماضي والمكونة من قيادات عالية من الاحزاب ومن المستقلين.ووقعت مساء الاثنين الأحزاب والكتل البرلمانية المكونة للائتلاف الحكومي على "مذكرة تعاقدية من أجل ائتلاف حكومي.. حكومة الوضوح وإعادة الثقة"، التي طرحها المكلف بتشكيل الحكومة، إلياس الفخفاخ.عزيز