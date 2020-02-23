قابس: فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان يدين تهديم قبور يتم بناؤها لدفن ''الغرباء''

Dimanche 23 Février 2020
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وات - أدان فرع قابس للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان أصدره، أمس السبت، إقدام مجموعة من الأشخاص، مساء الجمعة الفارط، على تخريب قبور شاغرة بمقبرة سيدي بولبابة وتهديم عدد كبير منها ، كانت أنجزتها بلدية قابس في إطار اتفاقية مع منظمة الصليب الأحمر الدولية "لاستقبال جثث المهاجرين التي يمكن انتشالها من شواطئ الجنوب الشرقي".
وطالب فرع قابس لرابطة الدفاع عن حقوق الإنسان، في ذات البيان، بلدية قابس بـ"تقديم دعوى قضائية ضد كل من يثبت تورطه في هذا الجرم"، داعيا النيابة العمومية الى "التحرك بسرعة واتخاذ ما يتناسب مع هذه الأفعال من اجراءات ضد كل من يكشف التحقيق عن تورطه في عمليات التدنيس والتخريب".
وشدّد فرع الرابطة، في ذات البيان، على استعداد بلادنا وجهة قابس "لتوفير الحق في قبر يحفظ كرامة المهاجرين الغرقى ويضمن لأهاليهم فرصة التعرف على مصير أبنائهم، مثل ما حدث في الصائفة الأخيرة حين استقبلت بلدية بوشمة بقابس الغربية، 19 جثة أكرم أصحابها بجنازة تليق بذواتهم الإنسانية حضرها أهل المنطقة وعدد من المسؤولين ورموز من المجتمع المدني".
وات - أدان فرع قابس للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان أصدره، أمس السبت، إقدام مجموعة من الأشخاص، مساء الجمعة الفارط، على تخريب قبور شاغرة بمقبرة سيدي بولبابة وتهديم عدد كبير منها ، كانت أنجزتها بلدية قابس في إطار اتفاقية مع منظمة الصليب الأحمر الدولية "لاستقبال جثث المهاجرين التي يمكن انتشالها من شواطئ الجنوب الشرقي".
وطالب فرع قابس لرابطة الدفاع عن حقوق الإنسان، في ذات البيان، بلدية قابس بـ"تقديم دعوى قضائية ضد كل من يثبت تورطه في هذا الجرم"، داعيا النيابة العمومية الى "التحرك بسرعة واتخاذ ما يتناسب مع هذه الأفعال من اجراءات ضد كل من يكشف التحقيق عن تورطه في عمليات التدنيس والتخريب".
وشدّد فرع الرابطة، في ذات البيان، على استعداد بلادنا وجهة قابس "لتوفير الحق في قبر يحفظ كرامة المهاجرين الغرقى ويضمن لأهاليهم فرصة التعرف على مصير أبنائهم، مثل ما حدث في الصائفة الأخيرة حين استقبلت بلدية بوشمة بقابس الغربية، 19 جثة أكرم أصحابها بجنازة تليق بذواتهم الإنسانية حضرها أهل المنطقة وعدد من المسؤولين ورموز من المجتمع المدني".
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Par:kamelnet ( )
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