المؤتمر الدولي الثامن لطلبة طب الأسنان ينعقد بالحمامات تحت شعار ''طب الاسنان الحديث بين التجميل والتجديد ''

Samedi 22 Février 2020
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وات - انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي الثامن لطلبة طب الأسنان تحت شعار "طب الأسنان الحديث بين التجميل والتجديد "، اليوم السبت بمدينة الحمامات بمشاركة أكثر من 350 طالبا في طب الأسنان بالمنستير وبحضور قرابة 50 مشاركا من المهنيين ومن الأساتذة الجامعيين المختصين.
وأشار رئيس الجمعية التونسية لطلبة طب الأسنان، سالم يزيد، في تصريح لـ / وات/ بالمناسبة إلى أن المؤتمر الدولي يتيح فرصة سنوية لالتقاء الطلبة والمختصين والباحثين في ميدان طب الأسنان والتعرف على آخر المستجدات العلمية في الميدان من خلال تقديم مجموعة من المحاضرات ويوفر مناسبة لدعم التكوين التطبيقي للطلبة من خلال برمجة ورشات عمل صباحية ينشطها أساتذة جامعيين من تونس ومن فرنسا.
ولفت إلى أن الورشات التطبيقية تشكل اطارا ملائما للتعرّف على آخر التجهيزات والتقنيات المعتمدة في ميدان طبّ الأسنان وخاصة في الميدان التجميلي على غرار تقنية التغليف والتي أصبح يتزايد الطلب عليها في تونس وفي عديد البلدان.
ولاحظ أن طبيب الأسنان أصبح مطالبا بالإضافة إلى دوره العلاجي بإيلاء أهميّة للبعد الجمالي والتجميلي في اختصاص طب الأسنان والتقويم والقيام بعمليات الغرس باعتبار تطور الطلب على الخدمات والتدخلات الجديدة لأطباء الاسنان.
وأشار رئيس الجمعية التونسية لطلبة طب الأسنان إلى أن المؤتمر فرصة كذلك لطرح جملة من المواضيع التي تخص آفاق مهنة طبيب الأسنان والمجالات التي يمكن أن يعمل فيها خاصة أن عدد الخريجين يتراوح بين 100 و 150 طبيب أسنان سنويا بما يدفع للتفكير في مزيد تطوير الاختصاص ومجالات التدخل.
وات - انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي الثامن لطلبة طب الأسنان تحت شعار "طب الأسنان الحديث بين التجميل والتجديد "، اليوم السبت بمدينة الحمامات بمشاركة أكثر من 350 طالبا في طب الأسنان بالمنستير وبحضور قرابة 50 مشاركا من المهنيين ومن الأساتذة الجامعيين المختصين.
وأشار رئيس الجمعية التونسية لطلبة طب الأسنان، سالم يزيد، في تصريح لـ / وات/ بالمناسبة إلى أن المؤتمر الدولي يتيح فرصة سنوية لالتقاء الطلبة والمختصين والباحثين في ميدان طب الأسنان والتعرف على آخر المستجدات العلمية في الميدان من خلال تقديم مجموعة من المحاضرات ويوفر مناسبة لدعم التكوين التطبيقي للطلبة من خلال برمجة ورشات عمل صباحية ينشطها أساتذة جامعيين من تونس ومن فرنسا.
ولفت إلى أن الورشات التطبيقية تشكل اطارا ملائما للتعرّف على آخر التجهيزات والتقنيات المعتمدة في ميدان طبّ الأسنان وخاصة في الميدان التجميلي على غرار تقنية التغليف والتي أصبح يتزايد الطلب عليها في تونس وفي عديد البلدان.
ولاحظ أن طبيب الأسنان أصبح مطالبا بالإضافة إلى دوره العلاجي بإيلاء أهميّة للبعد الجمالي والتجميلي في اختصاص طب الأسنان والتقويم والقيام بعمليات الغرس باعتبار تطور الطلب على الخدمات والتدخلات الجديدة لأطباء الاسنان.
وأشار رئيس الجمعية التونسية لطلبة طب الأسنان إلى أن المؤتمر فرصة كذلك لطرح جملة من المواضيع التي تخص آفاق مهنة طبيب الأسنان والمجالات التي يمكن أن يعمل فيها خاصة أن عدد الخريجين يتراوح بين 100 و 150 طبيب أسنان سنويا بما يدفع للتفكير في مزيد تطوير الاختصاص ومجالات التدخل.
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Par:kamelnet ( )
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