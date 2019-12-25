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وزارة المرأة تعلن عن غلق روضة أطفال بالعوينة بعد حادثة وفاة طفل

Mercredi 25 Decembre 2019

Mercredi 25 Decembre 2019
وات - أعلنت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، في بيان لها اليوم الأربعاء، عن الغلق الفوري لروضة أطفال بالعوينة بالعاصمة، بعد حادثة وفاة طفل يبلغ من العمر 3 سنوات في 18 ديسمبر 2019.

وأشارت إلى أنها استندت في قرار الغلق على الفصل 31 من أحكام كراس الشروط المنظم لرياض الأطفال والذي ينصص على اللّجوء إلى الغلق الفوري للروضة إذا كان الوضع العام بها يهدّد سلامة وصحة الأطفال.


وأوضحت أنها بصدد التنسيق المتواصل مع المصالح الأمنية والقضائية لتحديد أسباب الوفاة، لافتة إلى أنه تم التعهد بالملف في الإبان من طرف المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة ومكتب مندوب حماية الطفولة.

وكان مندوب حماية الطفولة بتونس أنيس عون الله أعلن في تصريحات إعلامية سابقة بأنه سيتمّ اللّجوء إلى اتخاذ قرار إغلاق الروضة بعد ثبوت شبهة تقصير أو إهمال أو سوء معاملة في الروضة من خلال التحقيقات الأولية.

ولم يكن الطفل يعاني من أيّ أعراض مرضية عند اصطحابه إلى روضة الأطفال بحسب تصريحات والدته لإحدى الإذاعات، ناقلة عن أحد الأطباء أن طفلها "توفي نتيجة تعرضه إلى الاختناق عندما كان يتناول الطعام".

وكانت عائلة الطفل احتجّت في وسائل الإعلام عقب حادثة الوفاة، على عدم اتخاذ أي إجراءات احتياطية إزاء روضة الأطفال، بسبب انتظار المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة صدور تقرير الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة.

وما يزال مشروع قانون تنظيم محاضن ورياض الأطفال، الذي يتضمّن إجراءات جديدة تتعلق بتسييرها ورقابتها والإشراف عليها، في رفوف مجلس نواب الشعب وذلك بعد تعطل مناقشته في العهدة البرلمانية السابقة.

  
  
     
  

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