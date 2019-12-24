تصفيات مونديال قطر 2022 / قرعة الدور الثاني : تونس في المستوى الأول

Mardi 24 Decembre 2019



وات

- ستتجه الأنظار في قارة إفريقيا يوم 21 جانفي 2020 انطلاقا من الساعة 19 بالتوقيت المحلي إلى القاهرة أين ستقام قرعة الدور الثاني لتصفيات القارة الإفريقية التأهيلية لكأس العالم "قطر 2022 " .وسيشهد حفل القرعة انضمام الفرق الـ 14 المتأهلة من الدور الأول إلى الفرق الـ 26 المعفاة في إفريقيا لتشكل 10 مجموعات تضم كل منها 4 فرق .وبناء على تصنيف الفيفا للمنتخبات لشهر ديسمبر 2019 فقد قرر الاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف) تصنيف المنتخبات المترشحة الى اربع مستويات وستكون تونس ضمن المستوى الأول باعتبار احتلالها المركز الثاني افريقيا .وفيما يلي توزيع المستويات :المستوى الأول: - السنغال/ تونس/ نيجيريا/ الجزائر/ المغرب/ غانا / مصر/ الكامرون/ مالي/ الكونغو الديمقراطيةالمستوى الثاني : - بوركينا فاسو/ الكوت ديفوار/ جنوب افريقيا/ غينيا / اوغندا/ الراس الأخضر/ الغابون/ البينين/ زمبيا / الكونغو/المستوى الثالث: - مدغشقر/ موريتانيا/ ليبيا/ موزمبيق/ كينيا/ افريقيا الوسطى/ الزيمبابوي/ النيجر/ ناميبيا/ غينيا بيساوالمستوى الرابع : - ملاوي/ انغولا/ الطوغو/ السودان/ رواندا/ تنزانيا/ غينيا الاستوائية/ اثيوبيا/ ليبيريا/ دجيبوتيملاحظة // الدور الثاني من تصفيات إفريقيا سوف ينطلق في شهر مارس 2020 ويختتم في أكتوبر 2021.لتكون مقابلات الدور الثالث في شهر نوفمبر 2021 على أن تكون مقابلة الإياب في ملعب الفريق المتحصل على ترتيب أفضل من منافسه من خلال ترتيب الفيفا.