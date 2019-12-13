التبادل التجاري مع الخارج يسجل انخفاضا على مستوى الصادرات والواردات الى موفى شهر نوفمبر 2019

Vendredi 13 Decembre 2019



وات

- سجل التبادل التجاري مع الخارج بالأسعار القارة الى موفى شهر نوفمبر 2019، انخفاضا على مستوى الصادرات بنسبة 5ر4 بالمائة وعلى مستوى الواردات بنسبة 1ر8 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018، وفق ما نشره المعهد الوطني للإحصاء، الجمعة.أما على مستوى الأسعار، فقد شهدت المواد المصدرة والمواد الموردة زيادة بنسب متتالية قدرت ب 9ر13 بالمائة و3ر16 بالمائة.وقد بلغ حجم المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجارية خلال هذه الفترة ما قيمته 40380 مليون دينار عند التصدير و3ر58179 مليون دينار عند التوريد، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 8ر8 بالمائة على مستوى الصادرات و8ر6 بالمائة على مستوى الواردات، وذلك بالمقارنة بالفترة نفسها من سنة 2018.و بخصوص تطور صادرات التجارة الخارجية حسب قطاعات النشاط، فقد انخفضت الصادرات بالأسعار القارة خلال هذه الفترة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2018 في العديد من القطاعات منها قطاع الفلاحة والصناعات الفلاحية والغذائية بنسبة 4ر17 بالمائة وقطاع النسيج والملابس والجلود بنسبة 9ر4 بالمائة وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 4ر2 بالمائة.أما على مستوى الواردات، فتبرز نتائج التجارة الخارجية بالأسعار القارة انخفاضا في قطاع الصناعات الميكانيكية والإلكترونية بنسبة 8ر11 بالمائة وقطاع النسيج والملابس والجلود بنسبة 9ر7 بالمائة وقطاع الفلاحة والصناعات الفلاحية والغذائية بنسبة 1ر5 بالمائة.كما سجلت المبادلات التجارية التونسية دون احتساب مواد الطاقة خلال الفترة ذاتها ارتفاعا في الأسعار بنسبة 0ر14 بالمائة على مستوى الصادرات و9ر15 بالمائة على مستوى الواردات مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018.يشار إلى أن أسعار مواد الطاقة خلال الفترة نفسها قد شهدت ارتفاعا على مستوى الصادرات بنسبة 6ر12 بالمائة وعلى مستوى الواردات بنسبة 9ر17 بالمائة.