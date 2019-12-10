إدارتا شرطة وحرس المرور تدعوان مستعملي الطريق إلى توخي الحذر عند السياقة

Mardi 10 Decembre 2019
وات - دعت إدارتا شرطة وحرس المرور بوزارة الداخلية مستعملي الطريق، إلى التعديل من السرعة وتوخي الحذر عند السياقة، واحترام مسافة الأمان وعدم المجازفة بالتوغل في أماكن تراكم المياه، والتحلي بالرصانة والتريث أثناء السياقة مع إحترام إشارات الأعوان، وذلك على إثر تهاطل كميات كبيرة من الأمطار خلال هذا اليوم.
كما حثتا، وفق بلاغ صادر اليوم الثلاثاء عن وزارة الداخلية، على تفادي الوقوف والتوقف دون موجب، وتجنب تعطيل حركة المرور والحد من مجال الرؤية، والتأقلم مع حالة الطريق وكثافة الجولان والعوارض المتوقعة وخاصيات العربة وحمولتها، مع ضرورة التركيز الذهني اثناء السياقة، وعدم المجازفة بالنقاط الزرقاء (أماكن تجمع أو سيلان المياه الجارفة).
وأكدت الوزارة، أنها تضع كل الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لارشاد ومساعدة مستعملي الطريق، مشيرة الى أنه يمكنهم عند الضرورة الإتصال بادارة شرطة المرور على الرقم 71.343.201 ، أو بمكتب الارشاد المروري للادارة العامة للحرس الوطني على الرقمين التاليين 71.963.512 / 71.960.448 ، أو الاتصال جهويا بأقاليم ومناطق الحرس الوطني
كما حثتا، وفق بلاغ صادر اليوم الثلاثاء عن وزارة الداخلية، على تفادي الوقوف والتوقف دون موجب، وتجنب تعطيل حركة المرور والحد من مجال الرؤية، والتأقلم مع حالة الطريق وكثافة الجولان والعوارض المتوقعة وخاصيات العربة وحمولتها، مع ضرورة التركيز الذهني اثناء السياقة، وعدم المجازفة بالنقاط الزرقاء (أماكن تجمع أو سيلان المياه الجارفة).
وأكدت الوزارة، أنها تضع كل الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لارشاد ومساعدة مستعملي الطريق، مشيرة الى أنه يمكنهم عند الضرورة الإتصال بادارة شرطة المرور على الرقم 71.343.201 ، أو بمكتب الارشاد المروري للادارة العامة للحرس الوطني على الرقمين التاليين 71.963.512 / 71.960.448 ، أو الاتصال جهويا بأقاليم ومناطق الحرس الوطني
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Par:radhiradhouan (Tunisia )
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