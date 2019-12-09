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مجلس النواب يشرع في النظر في فصول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2020

Lundi 09 Decembre 2019

Lundi 09 Decembre 2019
وات - شرع مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة، صباح الاثنين، بباردو، في التصويت على مختلف مشاريع ميزانيات الوزارات لسنة 2020.
برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس وبحضور وزير المالية، رضا شلغوم.

ويتضمن جدول الأعمال التصويت على تقديرات نفقات كل مهمة (ميزانية كل وزارة) طبقا للفصل 48 من القانون الاساسي للميزانية.

ويتعين على مجلس نواب الشعب المصادقة على مشروعي قانوني ميزانية الدولة والمالية لسنة 2020 قبل الاجال الدستورية المحددة بيوم 10 ديسمبر 2019.

وصادق البرلمان الى حد الان (العاشرة صباحا) على المهمات الخاصة بمجلس نواب الشعب ورئاسة الجمهورية والداخلية والوظيفة العمومية و تحديث الإدارة والسياسات العمومية والشؤون المحلية والبيئة والعدل والخارجية والدفاع والشؤون الدينية وأملاك الدولة والشؤون العقارية والصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وتكنولوجيات الإتصال والإقتصاد الرقميّ.



  
  
     
  

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